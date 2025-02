Apple va investir plus de 500 milliards de dollars sur 4 ans aux Etats-Unis

(AOF) - Apple va investir plus de 500 milliards de dollars aux États-Unis au cours des quatre prochaines années pour soutenir un large éventail d'initiatives axées sur l'intelligence artificielle, l'ingénierie du silicium et le développement des compétences pour les étudiants et les travailleurs à travers le pays. Dans ce cadre, Apple travaillera avec des partenaires de fabrication pour commencer la production de serveurs à Houston dans le courant de l'année. Une usine de fabrication de serveurs de 250 000 pieds carrés, dont l'ouverture est prévue en 2026 créera des milliers d'emplois.

Auparavant fabriqués en dehors des États-Unis, les serveurs qui seront bientôt assemblés à Houston joueront un rôle clé pour faire fonctionner Apple Intelligence, l'intelligence artificielle développée par Apple.

