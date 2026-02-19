Apple TV s'associe à EverPass Media pour proposer des programmes sportifs dans les bars et les hôtels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple TV AAPL.O a signé un accord de distribution avec EverPass Media pour proposer le contenu sportif en direct du streamer à des entreprises telles que les bars, les restaurants, les hôtels et les salles de sport, a déclaré jeudi le fournisseur de contenu sportif commercial.

Cet accord témoigne de la volonté croissante d'Apple de rendre ses programmes sportifs plus visibles dans les lieux publics, où les écrans géants et le visionnage en groupe peuvent contribuer à augmenter les abonnements, le trafic et la fidélité à la marque.

La programmation d'Apple comprend la couverture de la Formule 1 aux États-Unis, des matchs de la Major League Soccer et deux matchs de la MLB "Friday Night Baseball".

EverPass précise que le portefeuille de sports de l'Apple TV est disponible en streaming aux États-Unis dans le cadre de son offre "Core", sans frais supplémentaires pour les nouveaux clients et les clients actuels.

"De la croissance continue de la MLS à l'attrait durable de la MLB, en passant par l'expansion rapide de la base mondiale de fans de Formule 1, le contenu d'Apple renforce et diversifie notre bibliothèque d'offres premium", a déclaré Alex Kaplan, directeur général d'EverPass.

L'accord élargit la bibliothèque de sports haut de gamme d'EverPass, qui comprend la PSKY.O UEFA Champions League de Paramount+ et le "Thursday Night Football" de Prime Video, ainsi que les contenus de la National Basketball Association et de la Women's NBA.

EverPass s'associe aux principaux détenteurs de droits sportifs et de divertissement pour donner aux bars, restaurants, hôtels et autres entreprises un accès commercial à des contenus premium tels que le National Football League Sunday Ticket, la Premier League et le Thursday Night Football.