Apple TV lance en octobre le film sur les voitures "Matchbox" de Mattel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Danielle Broadway

Apple TV lancera "Matchbox The Movie" en octobre, en pariant que les voitures miniatures de Mattel - assez petites pour être glissées dans des boîtes d'allumettes - peuvent donner naissance à une nouvelle franchise dans un thriller sur un soldat piégé qui cherche à laver son nom.

Apple TV a déclaré lors d'une journée de presse mardi qu'elle commencerait à diffuser le film dans le monde entier le 9 octobre, en se basant sur la célèbre marque de voitures miniatures lancée au début des années 1950.

John Cena, Jessica Biel, Sam Richardson, Teyonah Parris et Arturo Castro jouent dans le film.

Le film suit Sean, interprété par Cena, un ancien soldat qui est kidnappé et piégé après avoir accompli une mission et retrouvé ses amis. Le groupe doit se disculper et faire face aux liens d'amitié qui les unissent.

Le film, réalisé par le cascadeur Sam Hargrave, est une collaboration entre Mattel et Skydance Media.

POUSSÉE POUR LES DIVERTISSEMENTS DE LA MARQUE MATTEL

Mattel MAT.O s'engage plus avant dans le divertissement axé sur la marque.

Ses autres films à venir inspirés par les jouets comprennent le film d'animation "Bob the Builder" et un film d'action "Masters of the Universe: Chronicles", basé sur la figurine de He-Man et qui sortira au cinéma le 5 juin 2026.

La sortie de l'Apple TV en 2026 vise à tirer parti de l'élan post-"Barbie", Hollywood étant à la recherche d'une propriété intellectuelle familière ayant un attrait mondial. Les poupées et accessoires Barbie constituent la plus grande marque de Mattel. Le portefeuille du fabricant de jouets comprend également Hot Wheels, Fisher-Price, American Girl, Masters of the Universe, Polly Pocket et UNO.

En 2025, Mattel a regroupé ses unités de cinéma et de télévision pour former Mattel Studios, dans le but de produire des divertissements inspirés de ses marques et de répéter potentiellement le succès commercial du film "Barbie" de 2023 ( ).

La journée de presse d'Apple TV a également été l'occasion de présenter en avant-première diverses émissions, dont "Lucky", "Imperfect Women" et "The Dink".