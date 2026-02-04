Apple TV lance en octobre le film sur les voitures "Matchbox" de Mattel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec les commentaires des acteurs, paragraphe 4) par Danielle Broadway

Apple TV lancera "Matchbox The Movie" en octobre, en pariant que les jouets automobiles classiques de Mattel - assez petits pour être glissés dans des boîtes d'allumettes - peuvent déclencher une nouvelle franchise dans un thriller sur un soldat piégé qui court pour laver son nom.

Apple TV a déclaré lors d'une journée de presse mardi qu'elle commencera à diffuser le film dans le monde entier le 9 octobre, en se basant sur la célèbre marque de voitures miniatures lancée au début des années 1950.

John Cena, Jessica Biel, Sam Richardson, Teyonah Parris et Arturo Castro jouent dans le film et ont discuté de l'héritage des voitures miniatures et de la raison pour laquelle il reste d'actualité pour le film d'action et d'aventure de 2026.

Teyonah Parris a déclaré avoir pris plaisir à puiser dans ses souvenirs d'enfance des objets de collection de taille palmaire, tandis que Richardson, grand collectionneur de Matchbox, a plaisanté en disant qu'il aurait aimé pouvoir conserver les voitures grandeur nature utilisées sur le plateau de tournage.

Le film suit Sean, interprété par Cena, un ancien soldat qui est kidnappé et piégé après avoir accompli une mission et retrouvé ses amis. Le groupe doit se disculper et faire face aux liens d'amitié qui les unissent.

Le film, réalisé par le cascadeur Sam Hargrave, est une collaboration entre Mattel et Skydance Media.

POUSSÉE POUR LE DIVERTISSEMENT DE LA MARQUE MATTEL

Mattel MAT.O s'engage plus avant dans le divertissement axé sur la marque.

Ses autres films à venir inspirés par les jouets comprennent le film d'animation "Bob the Builder" et un film d'action "Masters of the Universe: Chronicles", basé sur la figurine de He-Man et qui sortira au cinéma le 5 juin 2026.

La sortie de l'Apple TV en 2026 vise à tirer parti de l'élan post-"Barbie", Hollywood étant à la recherche d'une propriété intellectuelle familière ayant un attrait mondial. Les poupées et accessoires Barbie constituent la plus grande marque de Mattel. Le portefeuille du fabricant de jouets comprend également Hot Wheels, Fisher-Price, American Girl, Masters of the Universe, Polly Pocket et UNO.

En 2025, Mattel a regroupé ses unités de cinéma et de télévision pour former Mattel Studios, dans le but de produire des divertissements basés sur ses marques et de potentiellement réitérer le succès commercial du film "Barbie" de 2023.

La journée de presse d'Apple TV a également été l'occasion de présenter en avant-première diverses émissions, dont la série télévisée "Shrinking", nominée aux Emmy Awards, et les émissions à venir "Lucky", "Imperfect Women" et "The Dink"