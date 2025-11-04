Apple s'apprête à pénétrer le marché des ordinateurs portables à bas prix avec un Mac économique, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O se prépare à lancer un Mac économique au cours du premier semestre de l'année prochaine, entrant pour la première fois sur le marché des ordinateurs portables à bas prix, a rapporté Bloomberg News mardi.

L'appareil, qui vise à détourner les clients des Chromebooks de Google GOOGL.O et des PC Windows d'entrée de gamme, est destiné aux étudiants, aux entreprises et aux utilisateurs occasionnels qui naviguent principalement sur le web, travaillent sur des documents ou effectuent des montages multimédias légers, a rapporté Bloomberg, citant des personnes familières avec le sujet.

Apple vise également les acheteurs potentiels d'iPad qui pourraient préférer un ordinateur portable traditionnel.

Le fabricant de l'iPhone vise à vendre l'ordinateur portable, dont le nom de code est J700, à un prix bien inférieur à 1 000 dollars, en utilisant des composants moins sophistiqués, selon le rapport. Il est actuellement en phase de test chez Apple et en début de production chez des fournisseurs étrangers.

Apple n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Le Mac le moins cher actuellement disponible est le MacBook Air M4, dont le prix est de 999 dollars et qui passe à 899 dollars avec une réduction pour les étudiants.

L'ordinateur portable sera équipé d'un processeur iPhone et d'un écran LCD bas de gamme, avec un écran légèrement inférieur à 13,6 pouces, le plus petit de tous les Mac actuels, selon le rapport.

Ce serait la première fois qu'Apple utilise un processeur iPhone dans un Mac, plutôt qu'une puce conçue spécifiquement pour un ordinateur, selon le rapport. Des tests internes ont montré que la puce du smartphone pouvait être plus performante que le processeur M1 optimisé pour les Mac et utilisé dans les ordinateurs portables il y a encore quelques années.

Apple a annoncé des ventes de Mac de 8,73 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre des estimations de 8,59 milliards de dollars. Le mois dernier, la société prévoyait pour les ventes d'iPhone pendant les fêtes de fin d'année et un chiffre d'affaires global supérieur aux attentes de Wall Street.