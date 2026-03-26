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Apple renforce sa production aux États-Unis avec de nouveaux partenaires
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 15:24

Apple étend son programme industriel aux États-Unis en intégrant de nouveaux fournisseurs et en augmentant ses investissements. Le groupe cherche à sécuriser sa chaîne d'approvisionnement dans un contexte de tensions commerciales.

Apple a annoncé l'intégration de quatre nouveaux partenaires : Bosch, Cirrus Logic, TDK et Qnity Electronics, dans sa chaîne d'approvisionnement américaine. Le groupe prévoit d'investir 400 millions de dollars d'ici 2030 pour soutenir la production locale de composants stratégiques, dans le cadre de son programme American Manufacturing Program . Cette initiative s'inscrit dans un engagement plus large de 600 milliards de dollars sur quatre ans visant à renforcer l'innovation et les capacités industrielles aux États-Unis.

Les nouveaux partenaires joueront un rôle clé dans la fabrication de composants essentiels. TDK produira des capteurs pour les caméras d'iPhone, Bosch fabriquera des circuits intégrés dans une usine de TSMC dans l'État de Washington, et Cirrus Logic développera des semi-conducteurs avec GlobalFoundries à New York. Qnity Electronics fournira des matériaux et technologies liés aux semi-conducteurs et au calcul haute performance. Apple continue également de collaborer avec des acteurs majeurs comme TSMC en Arizona et GlobalFoundries.

Depuis le lancement de ce programme, Apple a déjà dépassé ses objectifs initiaux, avec plus de 20 milliards de puces produites dans 24 usines réparties sur 12 États. Le groupe prévoit notamment d'acheter plus de 100 millions de puces avancées issues du site de TSMC en Arizona en 2026. Cette stratégie vise à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement et à réduire la dépendance à l'étranger, alors que l'entreprise a absorbé environ 3,3 milliards de dollars de coûts liés aux droits de douane.

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