Apple recule alors que les ventes d'iPhone sont inférieures aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 avril - ** L'action Apple AAPL.O recule de 1 % à 268,64 dollars après la clôture

** Apple a annoncé un chiffre d'affaires de 111,18 milliards de dollars pour le deuxième trimestre , dépassant les prévisions des analystes qui s'élevaient à 109,66 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Les ventes de Mac au deuxième trimestre se sont élevées à 8,4 milliards de dollars contre des estimations de 8,02 milliards de dollars, tandis que les ventes d'iPhone ont atteint 56,99 milliards de dollars, soit un peu moins que les estimations de 57,21 milliards de dollars

** Les marges brutes s'élevaient à 49,27 % au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 48,38 %

** L'action AAPL a progressé de 0,19 % depuis le début de l'année, à la clôture de jeudi