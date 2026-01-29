Apple publie des résultats au-dessus des attentes grâce à des ventes record pour l'iPhone 17
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 22:41
La région Chine a joué un rôle moteur, avec des revenus en hausse de 38% à 25,53 milliards de dollars, grâce à une forte proportion de mises à niveau et de conversions de clients venus d'autres marques. D'autres segments ont affiché des résultats plus contrastés : les ventes de Mac ont reculé de 7%, tandis que celles d'iPad ont progressé de 6%, attirant de nouveaux utilisateurs. Les accessoires et produits connectés ont enregistré une baisse de 2%, tandis que les services ont généré 30,01 milliards de dollars, en hausse de 14%.
Sur le plan stratégique, Apple poursuit une intégration prudente de l'intelligence artificielle. Un accord avec Google permettra d'intégrer le modèle Gemini à l'écosystème Apple Intelligence. Les dépenses de R&D ont augmenté à 10,89 milliards, tandis que les investissements ont légèrement diminué. Le groupe anticipe toutefois une hausse des coûts de composants, notamment de mémoire, en raison de la demande croissante liée à l'IA. Sur le trimestre, Apple a redistribué près de 32 milliards de dollars à ses actionnaires, confirmant sa politique de retour massif de capital.
L'action Apple progresse de près 2% après la fermeture de Wall Street
Valeurs associées
|258,0600 USD
|NASDAQ
|+0,63%
A lire aussi
-
par Sinéad Carew et Chuck Mikolajczak La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi, seul le Dow Jones marquant une légère hausse, alors que les investisseurs ont été préoccupés par les résultats de géants technologiques, s'interrogeant sur les bénéfices ... Lire la suite
-
par Stephen Nellis Apple a publié jeudi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street, avec une forte demande pour ses iPhones et un net rebond de ses ventes en Chine, le directeur général du groupe Tim Cook décrivant à Reuters comme "faramineuse" ... Lire la suite
-
par Echo Wang et Joey Roulette Les firmes SpaceX et xAI, toutes deux détenues par Elon Musk, mènent des discussions sur un projet de fusion en vue d'une introduction en Bourse majeure prévue cette année, selon une personne au fait du dossier et deux documents ... Lire la suite
-
Aux pieds des gratte-ciel de la pointe sud de Manhattan, deux pelleteuses déversent des tonnes de neige dans une remorque fumante. Objectif: la faire fondre pour dégager au plus vite les rues de New York après la tempête du week-end dernier. Plus de 30 cm de poudreuse ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer