Apple publie des résultats au-dessus des attentes grâce à des ventes record pour l'iPhone 17
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 22:41

Apple a enregistré un chiffre d'affaires de 143,76 milliards de dollars au premier trimestre de son exercice 2026, en hausse de 16% sur un an, porté par une envolée des ventes d'iPhone. Le bénéfice net s'est établi à 42,10 milliards de dollars, soit 2,84 dollars par action diluée, dépassant les attentes du marché. Les ventes d'iPhone ont progressé de 23% pour atteindre 85,27 milliards, stimulées par le succès des modèles iPhone 17. Le PDG Tim Cook a salué une demande "stupéfiante" et indiqué que la base active d'appareils Apple s'élève désormais à 2,5 milliards.

La région Chine a joué un rôle moteur, avec des revenus en hausse de 38% à 25,53 milliards de dollars, grâce à une forte proportion de mises à niveau et de conversions de clients venus d'autres marques. D'autres segments ont affiché des résultats plus contrastés : les ventes de Mac ont reculé de 7%, tandis que celles d'iPad ont progressé de 6%, attirant de nouveaux utilisateurs. Les accessoires et produits connectés ont enregistré une baisse de 2%, tandis que les services ont généré 30,01 milliards de dollars, en hausse de 14%.

Sur le plan stratégique, Apple poursuit une intégration prudente de l'intelligence artificielle. Un accord avec Google permettra d'intégrer le modèle Gemini à l'écosystème Apple Intelligence. Les dépenses de R&D ont augmenté à 10,89 milliards, tandis que les investissements ont légèrement diminué. Le groupe anticipe toutefois une hausse des coûts de composants, notamment de mémoire, en raison de la demande croissante liée à l'IA. Sur le trimestre, Apple a redistribué près de 32 milliards de dollars à ses actionnaires, confirmant sa politique de retour massif de capital.

L'action Apple progresse de près 2% après la fermeture de Wall Street

