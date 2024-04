Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Apple: projet d'agrandissement du campus de Singapour information fournie par Cercle Finance • 18/04/2024 à 14:24









(CercleFinance.com) - Apple a annoncé jeudi qu'il prévoyait de consacrer un investissement de quelque 250 millions de dollars à l'agrandissement de son campus 'Ang Mo Kio', basé à Singapour.



Le géant technologique américain rappelle qu'il avait ouvert ses premiers bureaux à Singapour en 1981, avec un effectif de 72 personnes qui se consacraient alors à la commercialisation de l'ordinateur 'Apple II'.



Le site, qui sert de 'hub' en Asie du sud-est pour les métiers des logiciels, des produits, des services et de la maintenance, emploie aujourd'hui plus de 3600 personnes.



Dans le cadre de ses travaux, qui débuteront d'ici à la fin de l'année, Apple prévoit de moderniser deux bâtiments adjacents, dont il avait fait l'acquisition en 2022.



Comme pour toutes ses installations, le campus sera entièrement alimenté par des énergies renouvelables.





Valeurs associées APPLE NASDAQ 0.00%