Apple progresse après l'annonce de projets pour un Mac économique

4 novembre - ** Les actions d'Apple AAPL.O progressent de 0,47 % à 270,29 dollars mardi, suite à des informations selon lesquelles l'entreprise se prépare à lancer un Mac économique, marquant la première entrée du fabricant de l'iPhone sur le marché des ordinateurs portables à bas prix

** AAPL est sur le point de mettre fin à deux séances consécutives de baisse sur la journée, avec le marché plus large perdant du terrain. L'indice de référence S&P 500 .SPX est en baisse de 1,2 %, plombé par les pertes des valeurs technologiques ** Le lancement de l'appareil est prévu pour le premier semestre de l'année prochaine, avec pour objectif de détourner les clients des Chromebooks de Google GOOGL.O et des PC Windows d'entrée de gamme de Microsoft MSFT.O utilisés par les étudiants, les entreprises et les utilisateurs occasionnels qui naviguent principalement sur le web, travaillent sur des documents ou éditent des médias légers, a rapporté Bloomberg News , citant des personnes familières avec le sujet.

** Apple vise également les acheteurs potentiels d'iPad qui préfèrent peut-être un ordinateur portable traditionnel.

** AAPL est en hausse de 7,9 % depuis le début de l'année, contre 21 % pour l'indice composite NASDAQ .IXIC