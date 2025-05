Apple: première émission obligataire lancée depuis 2023 information fournie par Cercle Finance • 05/05/2025 à 16:53









(CercleFinance.com) - Apple a annoncé lundi le lancement d'un emprunt en quatre tranches, un appel au marché obligataire que le géant technologique américain n'avait plus sollicité depuis 2023.



Selon un avis financier déposé auprès de la SEC, le gendarme de Wall Street, Apple compte émettre quatre tranches à taux fixes, dont les maturités ont été fixées à 2028, 2030, 2032 et 2035.



La firme à la pomme, qui dispose d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de près de 30 milliards de dollars, dit procéder à cette émission afin de financer ses restitutions de cash aux actionnaires, sous forme de rachats d'actions et de versements de dividendes.



Le groupe indique que l'opération, dont le montant et les caractéristiques restent encore à déterminer, vise également à financer ses acquisitions et le remboursement de se dette.



Les banques d'affaires Goldman Sachs, Barclays, BofA Securities et JPMorgan ont été chargées de la gestion du livre d'ordres.



Ce retour d'Apple sur le marché obligataire intervient deux ans après le lancement de ses dernières émissions, cinq emprunts à horizon 2026, 2028, 2030, 2033 et 2053 à des taux allant de 4% à 4,85% pour un montant total de 4,25 milliards de dollars.



A la Bourse de New York, l'action Apple perdait plus de 3% lundi matin dans le sillage de cette annonce.





Valeurs associées APPLE 198,9986 USD NASDAQ -3,09%