Apple poursuivie par des auteurs pour l'utilisation de livres dans l'apprentissage de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Scarcella

Le géant technologique Apple AAPL.O a été accusé par des auteurs, dans un procès intenté vendredi, d'utiliser illégalement leurs livres protégés par le droit d'auteur pour aider à former ses systèmes d'intelligence artificielle, dans le cadre d'un combat juridique de plus en plus important sur les protections de la propriété intellectuelle à l'ère de l'IA.

La proposition d'action collective , déposée auprès du tribunal fédéral de Californie du Nord, affirme qu'Apple a copié des œuvres protégées sans consentement et sans crédit ni compensation.

"Apple n'a pas essayé de payer ces auteurs pour leurs contributions à cette entreprise potentiellement lucrative", selon la plainte déposée par les auteurs Grady Hendrix et Jennifer Roberson.

Apple et les avocats des plaignants n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires vendredi.

Ce procès est le dernier en date d'une vague d'actions intentées par des auteurs, des organes de presse et d'autres personnes accusant les grandes entreprises technologiques de violer les protections juridiques de leurs œuvres.

Vendredi, la startup d'intelligence artificielle Anthropic a révélé dans un dossier judiciaire en Californie qu'elle avait accepté de payer 1,5 milliard de dollars pour régler une action collective intentée par un groupe d'auteurs qui l'accusaient d'avoir utilisé leurs livres pour entraîner son chatbot d'intelligence artificielle Claude sans leur permission.

Anthropic n'a admis aucune responsabilité dans cet accord, que les avocats des plaignants ont qualifié de plus important recouvrement de droits d'auteur jamais annoncé publiquement.

En juin, Microsoft MSFT.O a fait l'objet d'une action en justice de la part d'un groupe d'auteurs qui affirmaient que la société avait utilisé leurs livres sans autorisation pour entraîner son modèle d'intelligence artificielle Megatron. Meta Platforms META.O et OpenAI, soutenu par Microsoft MSFT.O , ont également fait l'objet de plaintes pour utilisation abusive de matériel protégé par le droit d'auteur dans le cadre de la formation à l'intelligence artificielle.

Le procès intenté à Apple accuse l'entreprise d'avoir utilisé un ensemble connu de livres piratés pour entraîner ses modèles de grand langage "OpenELM".

M. Hendrix, qui vit à New York, et M. Roberson, qui vit en Arizona, ont déclaré que leurs œuvres faisaient partie de l'ensemble de données piratées, selon le procès.