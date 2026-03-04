 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Apple passe à l'offensive avec des modèles d'iPhone et d'ordinateurs McBook à bas prix
information fournie par Agefi Dow Jones 04/03/2026 à 21:47

Le logo Apple sur un des stores du groupe. (crédit photo : Adobe Stock )

Le logo Apple sur un des stores du groupe. (crédit photo : Adobe Stock )

Par Rolfe Winkler

La flambée des prix de la mémoire va dévaster le marché de l'électronique cette année, indiquent les analystes. La stratégie de prix d' Apple pour ses nouveaux appareils suggère que la société entend exploiter les difficultés de ses concurrents pour accroître sa part de marché mondiale.

Lorsque le groupe a annoncé lundi son nouvel iPhone d'entrée de gamme, le 17e, il a fixé le prix de départ à 599 dollars, le même que celui du modèle de l'année dernière. Et mercredi, il a annoncé l'ordinateur portable d'entrée de gamme MacBook Neo à 599 dollars, un prix inférieur à celui attendu par certains analystes. Ces prix bas interviennent malgré la hausse du coût de la mémoire et du stockage à l'intérieur des appareils, ce qui pourrait rogner sur les bénéfices d'Apple.

Pourtant, ces augmentations de coûts risquent d'être beaucoup plus pénalisantes pour les fabricants d'appareils concurrents. Les fabricants de téléphones chinois qui vendent des smartphones de milieu de gamme pourraient être contraints d'augmenter leurs prix. Les clients qui évitaient auparavant les appareils Apple plus chers au profit d'options plus abordables auront une meilleure raison de changer de marque.

"Apple passe en mode attaque. Ils considèrent la crise de la mémoire comme une opportunité de gagner des parts de marché", a déclaré Francisco Jeronimo, vice-président du cabinet d'études IDC. "Tous les autres smartphones de la même gamme de prix verront leurs prix augmenter". Cela ouvre une opportunité pour les consommateurs de passer d'Android à iOS, et des Chromebooks et PC à un Mac, a-t-il ajouté.

Pour aider à compenser l'impact sur les marges des appareils d'entrée de gamme à bas prix, Apple peut augmenter les prix des produits haut de gamme, comme le groupe l'a fait pour les nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro et MacBook Air annoncés mardi. Selon les analystes, une stratégie similaire sur l'ensemble de sa gamme de smartphones pourrait signifier que certains modèles d'iPhone 18, attendus cet automne, pourraient avoir des prix plus élevés.

Un porte-parole d'Apple a refusé de commenter.

Apple pourrait utiliser l'iPhone 17e à bas prix en Chine pour cibler les modèles Android de milieu de gamme de Xiaomi, Oppo et Honor. A mesure que les prix de ces modèles augmentent, l'écart avec le 17e se réduit, surtout lorsqu'il est étalé sur les plans de paiement en 24 mois qu'Apple propose en Chine.

Le Japon et les Etats-Unis sont d'autres pays où le 17e pourrait connaître un grand succès, après la réussite du 16e sur ces marchés.

Apple a également doublé la capacité de stockage de base de l'iPhone 17e par rapport au modèle de l'année dernière: c'est une valeur ajoutée pour les consommateurs mais un nouveau coup porté à ses propres marges bénéficiaires.

IDC prévoit que le marché mondial des smartphones subira sa plus forte baisse jamais enregistrée cette année en raison de la flambée des coûts et des pénuries de mémoire, avec une chute des livraisons de 13%. Les prix des puces de mémoire et de stockage ont augmenté en raison de la demande pour les serveurs d'IA, qui utilisent également ces composants. La mémoire vive permet aux applications de fonctionner plus rapidement, tandis que le stockage conserve les photos, les vidéos et autres fichiers sur les appareils.

Le coup le plus dur sera pour les appareils Android les moins chers, qui ne seront plus rentables à fabriquer, indique IDC. Les PC et les Chromebooks sont confrontés à des pressions similaires sur les coûts, ce marché devant connaître une baisse de 11% des livraisons cette année, prévoit le cabinet.

Apple ne sera pas épargné, indiquent ses dirigeants. Le directeur général Tim Cook a déclaré lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats de la société qu'Apple constate "une augmentation significative des prix du marché pour la mémoire". Il a indiqué qu'Apple ressentirait un impact plus significatif sur ses bénéfices à partir de ce trimestre.

Le coût de fabrication du modèle iPhone 18 Pro Max d'Apple, attendu cet automne, augmentera de 25%, estime Bernstein Research, qui prend en compte des coûts plus élevés pour les puces de mémoire, de stockage et de processeur. Malgré cela, le cabinet estime qu'Apple passe à l'offensive.

"Compte tenu des pénuries de mémoire sans précédent, Apple a une opportunité unique de gagner des parts de marché sur les fabricants de smartphones Android bas de gamme qui ne peuvent pas s'approvisionner en mémoire suffisante", a écrit l'analyste de Bernstein Mark Newman dans une note à ses clients cette semaine.

Cet article a été traduit automatiquement de l'anglais vers le français par une technologie d'intelligence artificielle. La version anglaise doit être considérée comme la version officielle de cet article. Veuillez envoyer un courriel à service@dowjones.com si vous avez des commentaires sur cette traduction.

DNCO20260304007387

Apple

Valeurs associées

APPLE
262,5200 USD NASDAQ -0,47%
© 2026 Dowjones Newswires. Agefi Dow Jones se réserve le droit de supprimer ou modifier les Informations Dow Jones à tout moment et sans préavis. Les Informations Agefi Dow Jones sont la propriété de Agefi Dow Jones ou de ses concédants et sont protégées par copyright et autres lois sur la propriété intellectuelle. Les Informations Agefi Dow Jones ne peuvent être utilisées que pour un usage personnel, en dehors de toute fin commerciale. Si l'Abonné du Distributeur est une personne individuelle, celle-ci s'interdit de stocker, copier, reproduire, modifier, distribuer, transmettre, afficher, réaliser, publier, céder, créer des travaux dérivés, diffuser par radio ou télévision, faire circuler les Informations Agefi Dow Jones quelles qu'elles soient à une tierce personne, y compris, mais de façon non limitative, à des collaborateurs de la même société ou organisation, sans le consentement préalable par écrit de Agefi Dow Jones. Nonobstant ce qui précède, une portion non substantielle des Informations Agefi Dow Jones pourra être copiée et transmise, ponctuellement et sans que l'opération soit répétée à intervalles réguliers, par un mode autre que le courrier électronique, sans frais et en dehors de toute fin commerciale, à un nombre limité de personnes dans le cadre normal d'une activité journalière, étant entendu que dans ce cas il devra être fait mention écrite de toutes les notifications relatives aux droits de propriété et au copyright, de la source originale et de la phrase « Reproduit avec l'autorisation de Agefi Dow Jones & Company ». Les Informations Dow Jones sont constituées de faits, d'opinions et de recommandations de personnes et d'organisations jugées dignes d'intérêt. Dow Jones ne garantit en aucune façon l'exactitude, l'intégralité ou l'opportunité desdits faits ou desdites opinions ou recommandations, et n'en assume en aucun cas la responsabilité. DOW JONES NE SAURAIT ETRE TENU RESPONSABLE D'UN RETARD QUEL QU'IL SOIT DANS LA RECEPTION DES INFORMATIONS DOW JONES PAR VOUS-MEMES, RETARD QUI SERAIT IMPUTABLE AUX LIMITATIONS INHERENTES AUX TRANSMISSIONS INTERNET EFFECTUEES PAR LE RESEAU WEB. ETANT DONNE LE NOMBRE IMPORTANT DES SOURCES DE PROVENANCE DES INFORMATIONS DOW JONES, ET LES RISQUES INHERENTS A LA TRANSMISSION ELECTRONIQUE, DES RETARDS, OMISSIONS OU INEXACTITUDES SONT SUSCEPTIBLES DE SE PRODUIRE DANS LES INFORMATIONS DOW JONES. LESDITES INFORMATIONS SONT FOURNIES « EN L'ETAT », SANS GARANTIE AUCUNE. NI DOW JONES, NI SES AFFILIES, AGENTS OU CONCEDANTS, NE PEUVENT GARANTIR L'EXACTITUDE, L'INTEGRALITE, L'ACTUALITE, L'OPPORTUNITE, L'ABSENCE D'INFRACTION A DES DROITS EVENTUELS, LA PROPRIETE, LA COMMERCIALISABILITE OU L'ADEQUATION A UN USAGE SPECIFIQUE DES INFORMATIONS DOW JONES, ET DOW JONES DECLINE PAR LES PRESENTES TOUTE RESPONSABILITE QUANT A UNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE. NI DOW JONES NI AUCUN DE SES AFFILIES, AGENTS OU CONCEDANTS NE SAURAIT ETRE TENU RESPONSABLE ENVERS VOUS-MEMES OU UNE AUTRE PARTIE D'UNE PERTE OU D'UN DOMMAGE QUELCONQUE, AUTRE QU'UN DECES OU UN DOMMAGE CORPOREL RESULTANT DIRECTEMENT DE L'UTILISATION DES INFORMATIONS DOW JONES, CAUSES EN PARTIE OU EN TOTALITE PAR UNE NEGLIGENCE DE SA PART OU DES EVENEMENTS IMPREVUS INDEPENDANTS DE SA VOLONTE LORS DE LA RECEPTION, DE LA COMPILATION, DE L'INTERPRETATION, DE LA MISE EN FORME OU DE LA TRANSMISSION DES INFORMATIONS DOW JONES. EN AUCUN CAS DOW JONES NI AUCUN DE SES AFFILIES, AGENTS OU CONCEDANTS NE SAURAIT ETRE TENU RESPONSABLE ENVERS VOUS-MEME OU TOUTE AUTRE PERSONNE QUANT A UNE DECISION PRISE OU A UNE ACTION ENTREPRISE PAR VOUS-MEME ET QUI AURAIT ETE BASEE SUR LES INFORMATIONS DOW JONES. NI DOW JONES NI AUCUN DE SES AFFILIES, AGENTS OU CONCEDANTS NE SAURAIT ETRE TENU RESPONSABLE ENVERS VOUS-MEMES OU UNE AUTRE PERSONNE POUR UN DOMMAGE QUEL QU'IL SOIT (INCLUANT, MAIS DE FACON NON LIMITATIVE, LES DOMMAGES SPECIFIQUES, ACCESSOIRES, INDIRECTS OU TOUT AUTRE DOMMAGE SIMILAIRE) AUTRE QUE LES DOMMAGES DIRECTS, MEME S'IL AVAIT ETE INFORME DE L'EVENTUALITE D'UN TEL DOMMAGE. EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITE DE DOW JONES, D'UN DE SES AFFILIEES, AGENTS OU CONCEDANTS, ENGAGEE A LA SUITE D'UNE RECLAMATION EMISE AU TITRE DU PRESENT CONTRAT, N'EXCEDERA LE MONTANT TOTAL PAYE PAR L'ABONNE AU TITRE DES INFORMATIONS DOW JONES DANS LES 12 MOIS PRECEDANT LA SURVENANCE DE L'EVENEMENT AYANT ENGENDRE LA RECLAMATION. CERTAINS ETATS OU JURIDICTIONS NE RECONNAISSANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE GARANTIE RELATIVE AUX DOMMAGES, OU L'EXCLUSION DE CERTAINS TYPES DE GARANTIES, TOUT OU PARTIE DES LIMITATIONS EXPOSEES CI-DESSUS PEUVENT EVENTUELLEMENT NE PAS VOUS CONCERNER.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank