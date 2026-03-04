Apple passe à l'offensive avec des modèles d'iPhone et d'ordinateurs McBook à bas prix

Le logo Apple sur un des stores du groupe. (crédit photo : Adobe Stock )

Par Rolfe Winkler

La flambée des prix de la mémoire va dévaster le marché de l'électronique cette année, indiquent les analystes. La stratégie de prix d' Apple pour ses nouveaux appareils suggère que la société entend exploiter les difficultés de ses concurrents pour accroître sa part de marché mondiale.

Lorsque le groupe a annoncé lundi son nouvel iPhone d'entrée de gamme, le 17e, il a fixé le prix de départ à 599 dollars, le même que celui du modèle de l'année dernière. Et mercredi, il a annoncé l'ordinateur portable d'entrée de gamme MacBook Neo à 599 dollars, un prix inférieur à celui attendu par certains analystes. Ces prix bas interviennent malgré la hausse du coût de la mémoire et du stockage à l'intérieur des appareils, ce qui pourrait rogner sur les bénéfices d'Apple.

Pourtant, ces augmentations de coûts risquent d'être beaucoup plus pénalisantes pour les fabricants d'appareils concurrents. Les fabricants de téléphones chinois qui vendent des smartphones de milieu de gamme pourraient être contraints d'augmenter leurs prix. Les clients qui évitaient auparavant les appareils Apple plus chers au profit d'options plus abordables auront une meilleure raison de changer de marque.

"Apple passe en mode attaque. Ils considèrent la crise de la mémoire comme une opportunité de gagner des parts de marché", a déclaré Francisco Jeronimo, vice-président du cabinet d'études IDC. "Tous les autres smartphones de la même gamme de prix verront leurs prix augmenter". Cela ouvre une opportunité pour les consommateurs de passer d'Android à iOS, et des Chromebooks et PC à un Mac, a-t-il ajouté.

Pour aider à compenser l'impact sur les marges des appareils d'entrée de gamme à bas prix, Apple peut augmenter les prix des produits haut de gamme, comme le groupe l'a fait pour les nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro et MacBook Air annoncés mardi. Selon les analystes, une stratégie similaire sur l'ensemble de sa gamme de smartphones pourrait signifier que certains modèles d'iPhone 18, attendus cet automne, pourraient avoir des prix plus élevés.

Un porte-parole d'Apple a refusé de commenter.

Apple pourrait utiliser l'iPhone 17e à bas prix en Chine pour cibler les modèles Android de milieu de gamme de Xiaomi, Oppo et Honor. A mesure que les prix de ces modèles augmentent, l'écart avec le 17e se réduit, surtout lorsqu'il est étalé sur les plans de paiement en 24 mois qu'Apple propose en Chine.

Le Japon et les Etats-Unis sont d'autres pays où le 17e pourrait connaître un grand succès, après la réussite du 16e sur ces marchés.

Apple a également doublé la capacité de stockage de base de l'iPhone 17e par rapport au modèle de l'année dernière: c'est une valeur ajoutée pour les consommateurs mais un nouveau coup porté à ses propres marges bénéficiaires.

IDC prévoit que le marché mondial des smartphones subira sa plus forte baisse jamais enregistrée cette année en raison de la flambée des coûts et des pénuries de mémoire, avec une chute des livraisons de 13%. Les prix des puces de mémoire et de stockage ont augmenté en raison de la demande pour les serveurs d'IA, qui utilisent également ces composants. La mémoire vive permet aux applications de fonctionner plus rapidement, tandis que le stockage conserve les photos, les vidéos et autres fichiers sur les appareils.

Le coup le plus dur sera pour les appareils Android les moins chers, qui ne seront plus rentables à fabriquer, indique IDC. Les PC et les Chromebooks sont confrontés à des pressions similaires sur les coûts, ce marché devant connaître une baisse de 11% des livraisons cette année, prévoit le cabinet.

Apple ne sera pas épargné, indiquent ses dirigeants. Le directeur général Tim Cook a déclaré lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats de la société qu'Apple constate "une augmentation significative des prix du marché pour la mémoire". Il a indiqué qu'Apple ressentirait un impact plus significatif sur ses bénéfices à partir de ce trimestre.

Le coût de fabrication du modèle iPhone 18 Pro Max d'Apple, attendu cet automne, augmentera de 25%, estime Bernstein Research, qui prend en compte des coûts plus élevés pour les puces de mémoire, de stockage et de processeur. Malgré cela, le cabinet estime qu'Apple passe à l'offensive.

"Compte tenu des pénuries de mémoire sans précédent, Apple a une opportunité unique de gagner des parts de marché sur les fabricants de smartphones Android bas de gamme qui ne peuvent pas s'approvisionner en mémoire suffisante", a écrit l'analyste de Bernstein Mark Newman dans une note à ses clients cette semaine.

Cet article a été traduit automatiquement de l'anglais vers le français par une technologie d'intelligence artificielle. La version anglaise doit être considérée comme la version officielle de cet article. Veuillez envoyer un courriel à service@dowjones.com si vous avez des commentaires sur cette traduction.

DNCO20260304007387