Apple obtient une annulation partielle des sanctions dans le procès antitrust d'Epic Games

(Ajout de détails de l'arrêt et de l'historique de l'affaire) par Mike Scarcella

Apple AAPL.O a persuadé jeudi une cour d'appel américaine d'annuler certaines parties d'une décision de justice exigeant que le fabricant de l'iPhone apporte des modifications à son lucratif App Store pour favoriser une plus grande concurrence, mais a perdu sa tentative d'annuler une injonction générale. La 9e cour d'appel de San Francisco, , a statué dans le cadre d'un procès intenté par le fabricant de Fortnite, Epic Games. Elle a déclaré que certaines parties de l'ordonnance rendue par un juge en avril, qui condamnait Apple pour violation d'une décision antérieure, avaient une portée excessive et devaient être modifiées. Mais la cour d'appel a confirmé la majeure partie de la décision d'outrage et une injonction antérieure à l'encontre d'Apple dans cette affaire. La formation de trois juges a modifié une partie de la décision du tribunal de première instance qui interdisait à Apple de facturer une commission ou des frais liés à des achats qui n'ont pas lieu sur la plateforme Apple. La cour d'appel a déclaré que le juge de première instance devait maintenant modifier cette partie de son ordonnance.

Apple et Epic n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Epic Games a intenté un procès en 2020, cherchant à assouplir le contrôle d'Apple sur les transactions dans les applications qui utilisent son système d'exploitation iOS et ses restrictions sur la façon dont les applications sont distribuées aux consommateurs.

Apple a en grande partie gagné le procès, mais a été contraint par une injonction du tribunal en 2021 d'autoriser les développeurs à inclure des liens dans leurs applications pour diriger les utilisateurs vers d'autres méthodes d'achat.

Apple a supprimé certaines restrictions mais en a ajouté de nouvelles, notamment en imposant aux développeurs une commission de 27 % pour les achats effectués en dehors de l'App Store dans les sept jours suivant le clic sur un lien. Apple facture aux développeurs une commission de 30 % pour les achats effectués dans l'App Store.

Epic s'est plaint que la nouvelle commission de 27 % bafouait l'injonction précédente et a demandé au tribunal de condamner Apple pour outrage.

La juge de district Yvonne Gonzalez Rogers a statué en avril qu'Apple avait enfreint son injonction de 2021 et imposé une nouvelle interdiction des commissions liées aux achats hors application. Elle a également renvoyé l'entreprise devant les procureurs fédéraux pour un éventuel outrage au tribunal.

Apple a fait valoir dans son appel que la nouvelle ordonnance avait abusivement élargi l'injonction initiale. L'ordonnance de la cour d'appel a rejeté les arguments d' Apple selon lesquels l'injonction n'aurait pas dû s'appliquer au-delà d'Epic Games elle-même.