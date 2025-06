Apple: les annonces du WWDC tièdement accueillies information fournie par Cercle Finance • 10/06/2025 à 16:56









(CercleFinance.com) - Apple a dévoilé lundi la nouvelle version de son système d'exploitation OS qui équipera toutes ses gammes d'appareils et indiqué qu'il comptait muscler ses outils et technologies destinés aux développeurs, des annonces qui étaient accueillies sans grand enthousiasme à Wall Street.



Le groupe a présenté hier son nouveau design logiciel '26', censé rendre ses applications et expériences système plus expressives et attrayantes.



Celui-ci a été conçu à partir d'un nouveau matériau appelé 'Liquid Glass', un composant translucide qui reflète et réfracte son environnement tout en se métamorphosant de façon dynamique pour mettre le contenu en évidence.



Pour la toute première fois, ce nouveau design va s'étendre simultanément à toutes les plateformes proposées par l'entreprise (iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 et tvOS 26).



Apple a également levé le voile sur le framework Foundation Models, qui doit permettre aux développeurs d'accéder gratuitement au modèle d'Apple Intelligence en saisissant seulement trois lignes de code.



Le PDG du groupe, Tim Cook, a fait toutes ces annonces hier à l'ouverture de la conférence annuelle des développeurs WWDC organisée au sein de son siège de Cupertino (Californie).



Lors de la présentation inaugurale, le patron du groupe, Tim Cook, a également mis en avant les nouvelles fonctionnalités d'Apple Intelligence qui doivent faire passer l'expérience utilisateur 'au niveau supérieur' sur iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et Apple Vision Pro.



Malgré cette avalanche d'annonces, Apple n'a pas réussi à convaincre les marchés ni à enthousiasmer les analystes



A Wall Street, le titre prenait 0,6% mardi, après avoir cédé 1,2% hier, reflet d'une réception tiède, voire sceptique des professionnels.



Il semble que les observateurs en attendaient notamment davantage sur le front de l'intelligence artificielle (IA).



Dan Ives, chez Wedbush, n'a pas mâché ses mots, qualifiant l'événement de 'soporifique' faute d'avancée majeure du côté d'Apple Intelligence.



'Apple joue visiblement la carte de la prudence après ses faux pas de l'an dernier. On comprend la stratégie, mais 2025 est une année cruciale pour monétiser l'IA, ce qui signifie que Cook et ses équipes pourraient être contraints à des acquisitions d'envergure pour accélérer leur feuille de route', estime le broker.



Même son de cloche chez Goldman Sachs, qui salue des efforts sur l'ergonomie et les fonctionnalités, mais pointe un manque de percée significative dans l'IA.



UBS juge de son côté des annonces 'plus évolutives que révolutionnaires', notant que bon nombre des fonctionnalités dévoilées dans l'IA sont déjà disponibles chez les concurrents.



Sur une note plus optimiste, Bank of America voit dans cette approche mesurée une stratégie potentiellement payante à long terme.



'L'événement était en deçà des précédents, mais il confirme la vision d'Apple d'une IA centrée sur la vie privée', indique BofA.



'C'est un positionnement qui résonne avec les utilisateurs de l'écosystème Apple, et qui pourrait s'avérer judicieux alors que l'IA reste encore balbutiante et peu encadrée', estime la banque.





