Apple: les AirPods Max dotés de nouvelles fonctionnalités information fournie par Cercle Finance • 24/03/2025 à 16:48









(CercleFinance.com) - Apple a annoncé lundi que le format audio sans perte de qualité 'lossless' et la latence ultra-faible arriveraient sur ses casques AirPods Max à partir du mois prochain.



Le groupe technologique américain précise qu'une nouvelle mise à jour logicielle gratuite prévue en avril dotera les AirPods Max de la technologie 'lossless' 24 bits à 48 Hz, censée préserver l'intégrité des enregistrements originaux et permettre aux auditeurs d'écouter les morceaux tels qu'ils ont été créés en studio.



Les utilisateurs pourront ainsi profiter de plus de 100 millions de morceaux à ce format sur la plateforme de streaming musical Apple Music.



Les AirPods Max vont aussi devenir les premiers casques permettant aux musiciens de composer, mais aussi de mixer, en utilisant la fonctionnalité d'audio spatial personnalisé avec suivi des mouvements de la tête.



Avec l'audio à latence ultra-faible, les joueurs et les streamers pourront de leur côté bénéficier d'une réduction considérable des décalages sonores, une absence de délai permettant de rendre l'expérience de jeu plus fluide et plus immersive.



Les AirPods Max sont actuellement disponibles à un prix de 579 euros dans les coloris minuit, lumière stellaire, bleu, mauve et orange.





Valeurs associées APPLE 219,2400 USD NASDAQ +0,44%