Apple lancera cet été des publicités payantes sur les cartes aux États-Unis et au Canada

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Apple Maps va afficher des publicités payantes, en concurrence avec Google

* Apple met l'accent sur la protection de la vie privée dans ses nouvelles publicités sur les cartes

* Pressions réglementaires sur les sources de revenus d'Apple en Europe

* Apple réorganise ses outils professionnels pour faciliter la gestion des appareils des petites entreprises

(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 4 et 5) par Stephen Nellis

Apple AAPL.O a déclaré mardi qu'il prévoyait d'introduire des publicités payantes dans son service de cartes aux États-Unis et au Canada cet été, marquant ainsi son entrée dans un secteur longtemps dominé par Alphabet GOOGL.O Google.

Apple Maps, une application qui équipe chaque année des centaines de millions d'iPhones et d'autres appareils, affichera des publicités payantes en plus des résultats de recherche organiques existants. Les annonceurs pourront revendiquer leur emplacement physique par le biais d'un ensemble d'outils commerciaux, qu'Apple a également déclaré mardi qu'elle prévoyait de réorganiser le mois prochain.

Apple n'a pas précisé le montant des recettes qu'elle compte tirer de ce nouveau service, ni le nombre d'utilisateurs qui utilisent régulièrement son service de cartographie sur les 2,5 milliards d'appareils actifs qu'elle possède.

"L'introduction de publicités dans Apple Maps pourrait représenter une opportunité supplémentaire pour les activités de services d'Apple", a déclaré Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson.

"Apple tire une grande partie de sa croissance et de ses bénéfices de son activité de services et cela pourrait ajouter une nouvelle couche de croissance."

Mais l'initiative lance Apple, qui a longtemps cherché à se démarquer de ses rivaux qui génèrent la plupart de leurs ventes à partir de la publicité en jouant sur ses contrôles de confidentialité des données, dans une concurrence plus directe avec Google et Meta Platforms META.O pour les dollars de la publicité locale.

Apple a déclaré que ses nouvelles publicités cartographiques maintiendraient ses contrôles de confidentialité et que la localisation d'un utilisateur et les publicités qu'il visualise et avec lesquelles il interagit ne seraient pas associées au compte Apple de l'utilisateur.

L'entreprise a également précisé que ce qu'elle appelle les "données personnelles" resteraient sur l'appareil de l'utilisateur, ne seraient pas collectées ou stockées par Apple et ne seraient pas partagées avec des tiers.

Cette décision intervient à un moment où certaines des plus grandes sources de revenus d'Apple - son activité de commission sur les abonnements des développeurs d'applications et les milliards de dollars que Google envoie chaque année à Apple pour envoyer du trafic de recherche à Google - sont soumises à des pressions réglementaires en Europe et menacées par la nouvelle technologie d'IA qui réduit le trafic de recherche traditionnel.

Cette décision pourrait également intensifier l'examen des efforts déployés par Apple pour empêcher ses rivaux, tels que Meta, de collecter des données sur les utilisateurs d'Apple, ce à quoi Meta et les éditeurs européens se sont opposés pour des raisons de concurrence , alors qu'Apple développe sa propre activité publicitaire.

Outre la publicité sur carte, Apple a déclaré mardi qu'elle prévoyait de réorganiser ses outils pour les entreprises, avec des outils améliorés pour configurer et distribuer des appareils Apple aux employés sans qu'ils aient besoin d'une expertise particulière. Parmi les autres changements, Apple prévoit de rendre gratuit un outil de gestion des appareils qui était auparavant payant.