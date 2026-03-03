Apple lance de nouveaux MacBooks dotés de puces M5 et d'un espace de stockage de base plus important

* Les nouveaux MacBooks sont dotés de puces M5 et de capacités d'IA améliorées

* Le MacBook Air est proposé à partir de 1 099 $ avec un espace de stockage de 512 Go

* Les modèles MacBook Pro offrent un espace de stockage de 1 To en standard

Apple AAPL.O a dévoilé mardi des modèles actualisés de MacBook Air et MacBook Pro, dotés de ses dernières puces de série M5 et d'un espace de stockage de base plus important , dans le but d'attirer les acheteurs sur un marché des PC en perte de vitesse, pressé par l'augmentation des coûts de la mémoire.

La mise à jour comprend un nouveau MacBook Air équipé de la dernière puce M5 d'Apple et des modèles MacBook Pro plus haut de gamme équipés des nouveaux processeurs M5 Pro et M5 Max, qui, selon la société, offrent des gains significatifs en termes de performances et de capacités d'intelligence artificielle sur l'appareil.

Le MacBook Air 13 pouces est proposé à partir de 1 099 dollars et dispose désormais d'un espace de stockage de 512 gigaoctets en standard, soit le double de l'espace de stockage de base de la génération précédente. Dans l'ancienne gamme, les clients devaient payer 1 199 dollars pour obtenir une configuration de 512 Go, ce qui fait que le nouveau prix de départ est en fait une baisse de prix pour le même niveau de stockage.

Depuis qu'elle a abandonné les processeurs Intel au profit de ses propres puces de la série M à partir de 2020, Apple a vanté des gains en termes de performances et d'autonomie, ce qui l'aide à se démarquer des fabricants d'ordinateurs basés sur Windows.

Les modèles MacBook Pro de 14 pouces équipés de la puce M5 Pro sont proposés à partir de 2199 $ et disposent désormais d'un téraoctet de stockage en standard, contre 512 Go dans de nombreuses configurations de base antérieures.

En augmentant la capacité de stockage de base du MacBook Pro, Apple a adopté une stratégie de prix similaire, en augmentant les configurations standard tout en maintenant les prix de base inchangés.

Le marché plus large des PC a été confronté à une demande inégale ces dernières années, les fournisseurs se livrant à une concurrence agressive sur les prix, les consommateurs et les entreprises retardant les mises à niveau après l'explosion des achats d'ordinateurs portables à l'époque de la pandémie.

Les puces mémoire telles que la DRAM et la flash NAND sont des composants essentiels des ordinateurs portables, car elles influent sur les performances et la capacité de stockage, et leur prix a fortement augmenté, l'offre étant limitée car les fabricants de puces se concentrent sur la fabrication d'applications d'intelligence artificielle.

Lundi, Apple a lancé l' iPhone 17e , son modèle de smartphone le plus abordable à partir de 599 $, et a augmenté la capacité de stockage de base à 256 gigaoctets.