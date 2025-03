Apple: l'UE impose des mesures pour l'interopérabilité information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 10:33









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a annoncé hier avoir adopté deux décisions dans le cadre du règlement sur les marchés numériques (DMA) précisant les mesures qu' Apple doit prendre pour se conformer à certains aspects de son obligation d'interopérabilité.



Ces mesures concernent l'amélioration de l'accès des fabricants et développeurs aux fonctionnalités iOS pour les appareils connectés (montres, écouteurs, téléviseurs) et la simplification du processus de demande d'interopérabilité.



L'objectif est de favoriser l'innovation tout en garantissant la sécurité et la confidentialité des utilisateurs.



Ces décisions, issues d'une consultation publique, sont juridiquement contraignantes et doivent être mises en oeuvre selon un calendrier défini.





