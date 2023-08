Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple: hausse de 5% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 04/08/2023 à 11:25









(CercleFinance.com) - Apple a publié jeudi soir un BPA de 1,26 dollar au titre de son troisième trimestre comptable, en hausse de 5% d'une année sur l'autre, pour un chiffre d'affaires de 81,8 milliards de dollars, en baisse de 1% en glissement annuel.



'Nous avons enregistré un chiffre d'affaires record dans les services ce trimestre, grâce à plus d'un milliard d'abonnements payants, et avons constaté une vigueur continue sur les marchés émergents grâce à de solides ventes d'iPhone', souligne le CEO Tim Cook.



'Notre performance en rythme annuel s'est améliorée par rapport au trimestre de mars, et notre base installée d'appareils actifs a atteint un niveau record dans tous les segments géographiques', pointe pour sa part le CFO Luca Maestri.



'Au cours du trimestre, nous avons généré de très solides flux de trésorerie d'exploitation de 26 milliards de dollars, rendu plus de 24 milliards de dollars à nos actionnaires et continué d'investir dans nos plans de croissance à long terme', poursuit-il.





Valeurs associées APPLE NASDAQ -0.73%