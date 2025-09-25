Apple fait pression sur l'UE pour qu'elle abroge les règles techniques concernant les retards dans la mise en œuvre des fonctionnalités et les vulnérabilités des applications

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Selon Apple, la loi européenne sur les marchés numériques retarde les fonctionnalités et augmente les risques pour les utilisateurs

*

Apple déclare qu'elle pourrait ne pas être en mesure de répondre à toutes les exigences de la loi sur les marchés numériques (DMA)

*

Exhorte les régulateurs à réévaluer l'impact de la loi sur les consommateurs de l'UE

(Ajout d'un commentaire du porte-parole de la Commission européenne au paragraphe 5) par Mrinmay Dey et Gnaneshwar Rajan

Apple AAPL.O a demandé mercredi à l'Union européenne d'abroger la loi historique sur les marchés numériques (DMA), un ensemble de règles radicales conçues pour limiter le pouvoir des grandes entreprises technologiques, et d'introduire une nouvelle réglementation qu'elle considère comme plus appropriée.

Cette demande intervient alors que la Commission européenne examine la loi, marquant ainsi sa première évaluation de l'efficacité de la loi et de sa capacité à répondre aux technologies émergentes, y compris l'intelligence artificielle. La Commission avait invité les parties prenantes à lui faire part de leurs commentaires jusqu'au 24 septembre.

Le fabricant de l'iPhone a déclaré que les utilisateurs de l'UE subissaient des retards dans l'introduction de nouvelles fonctionnalités et qu'ils étaient confrontés à des risques accrus en matière de sécurité et de protection de la vie privée en raison de la loi sur la protection des données.

Apple a demandé à la Commission de réévaluer l'impact de la loi sur les consommateurs européens qui utilisent ses produits, en précisant qu'elle continuerait à travailler pour proposer de nouvelles fonctionnalités tout en respectant les exigences légales.

Un porte-parole de la Commission européenne a déclaré mercredi que "les gardiens, comme Apple, doivent permettre l'interopérabilité des appareils tiers avec leurs systèmes d'exploitation", réaffirmant que le respect de la DMA est une obligation et non un choix.

Apple a déclaré que la loi l'avait contrainte à reporter le déploiement de plusieurs fonctionnalités dans l'UE, notamment la fonction de miroir de l'iPhone sur Mac et la traduction en direct avec les AirPods, en invoquant des difficultés techniques.

L'entreprise, qui vend des millions d'appareils et de services dans l'Union européenne, a déclaré que les fonctions de géolocalisation de Maps ont été reportées dans l'UE parce que le DMA l'oblige à faire fonctionner certaines fonctions avec des produits autres que ceux d'Apple ou avec des développeurs tiers.

Le fabricant de l'iPhone a déclaré qu'il n'avait pas trouvé le moyen de se conformer aux exigences de l'Union européenne sans compromettre les données des utilisateurs et que les mesures de protection qu'il avait proposées avaient été rejetées par la Commission européenne.

"Il est devenu évident que nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes créés par la DMA", a déclaré Apple.

"Au fil du temps, il est devenu évident que la DMA n'aide pas les marchés. Il est plus difficile de faire des affaires en Europe"

En juin, Apple a modifié les règles et les frais de dans son App Store au sein de l'UE afin de se conformer à l'ordonnance concurrence de l'Union.

Le DMA, entré en vigueur l'année dernière, exige des grandes entreprises technologiques qu'elles ouvrent leurs plateformes à leurs concurrents.

Apple a déclaré que cela avait conduit à une expérience "plus risquée et moins intuitive" pour les utilisateurs de l'UE, avec le téléchargement latéral et les places de marché alternatives introduisant des menaces telles que les escroqueries, les logiciels malveillants et les applications pornographiques qui étaient auparavant interdites dans son magasin.

L'administration du président américain Donald Trump a constamment critiqué la DMA, tandis que la Commission a fermement réfuté la déclaration de Donald Trump.