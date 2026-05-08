Apple et Meta mettent en garde contre un projet de loi canadien qui pourrait les contraindre à affaiblir le cryptage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires de Meta aux paragraphes 8 et 9 et mise à jour du titre et du paragraphe 1 pour refléter l'opposition de Meta) par Stephen Nellis

Apple AAPL.O et Meta

META.O se sont publiquement opposées à un projet de loi canadien qui, selon elles, pourrait les obliger à contourner le cryptage de leurs appareils et services s'il était adopté.

Le projet de loi C-22 a été proposé par le Parti libéral au pouvoir au Canada, qui a obtenu la majorité parlementaire le mois dernier et fait actuellement l'objet d'un débat à la Chambre des communes. Les responsables canadiens des forces de l'ordre affirment que ce projet de loi les aiderait à enquêter plus tôt sur les menaces pour la sécurité et à agir plus rapidement.

Il s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large des gouvernements visant à élargir l'accès légal aux données cryptées, une mesure qui, selon les entreprises technologiques, risque d'affaiblir la sécurité des utilisateurs.

Le projet de loi canadien contient des dispositions qui, selon la manière dont elles seront mises en œuvre, pourraient s’apparenter à une ordonnance britannique d’accès aux données adressée à Apple l’année dernière. Cette ordonnance a conduit Apple à retirer une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de stocker des données dans son cloud avec un chiffrement de bout en bout.

Les responsables américains ont déclaré par la suite que le Royaume-Uni avait abandonné sa demande après que la directrice du renseignement national américain, Tulsi Gabbard, eut fait part de ses inquiétudes quant à une possible violation d'un traité sur les données dans le cloud.

Le chiffrement de bout en bout signifie que seul l'utilisateur – pas même Apple, Meta ou les forces de l'ordre – peut accéder aux données sans clé. Cette technologie est largement utilisée dans des services tels que WhatsApp de Meta Platforms et iMessage d'Apple, et les experts en sécurité affirment qu'elle offre une protection efficace contre l'espionnage et la cybercriminalité.

“À une époque où les menaces émanant d’acteurs malveillants cherchant à accéder aux informations des utilisateurs sont croissantes et omniprésentes, le projet de loi C-22, tel qu’il est rédigé, compromettrait notre capacité à offrir les puissantes fonctionnalités de confidentialité et de sécurité que les utilisateurs attendent d’Apple”, a déclaré Apple dans un communiqué. “Cette législation pourrait permettre au gouvernement canadien de contraindre les entreprises à contourner le chiffrement en insérant des portes dérobées dans leurs produits – ce qu’Apple ne fera jamais.”

Dans un témoignage préparé, Rachel Curran, responsable des affaires publiques pour le Canada chez Meta, et Robyn Greene, directrice de la protection de la vie privée et des affaires publiques, ont déclaré que les “pouvoirs étendus, la surveillance minimale et l’absence de garanties claires” du projet de loi pourraient réduire la sécurité des Canadiens, plutôt que de la renforcer.

“Tel qu’il est rédigé, le projet de loi pourrait obliger des entreprises comme Meta à développer ou à maintenir des capacités permettant de briser, d’affaiblir ou de contourner le chiffrement ou d’autres architectures de sécurité à connaissance nulle, et contraindre les fournisseurs à installer des logiciels espions gouvernementaux directement sur leurs systèmes”, ont écrit les deux responsables.

Sécurité publique Canada et le Bureau du directeur du renseignement national des États-Unis n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur le projet de loi.