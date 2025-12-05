 Aller au contenu principal
Apple et Google envoient une nouvelle série de notifications de cybermenaces aux utilisateurs du monde entier
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 17:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les notifications cybernétiques couvrent au moins 80 pays

*

Google et Apple avertissent les utilisateurs qu'ils sont ciblés par des logiciels espions

*

Selon un analyste, les notifications pourraient donner lieu à des enquêtes plus approfondies

(Ajout de détails sur l'annonce de Google aux paragraphes 3 et 4; ajout d'un commentaire d'expert au paragraphe 6)

Apple AAPL.O et Google ont envoyé une nouvelle série de notifications de cybermenaces aux utilisateurs du monde entier, ont déclaré les entreprises cette semaine, annonçant leur dernier effort pour isoler les clients contre les menaces de surveillance.

Apple et Google, propriété d'Alphabet, sont deux des nombreuses entreprises technologiques qui émettent régulièrement des avertissements aux utilisateurs lorsqu'elles déterminent qu'ils pourraient avoir été ciblés par des pirates informatiques soutenus par des États.

Apple a déclaré que les avertissements avaient été émis le 2 décembre, mais n'a donné que peu de détails sur les activités de piratage présumées et n'a pas répondu aux questions concernant le nombre d'utilisateurs ciblés, ni indiqué qui était supposé mener la surveillance. Apple a déclaré qu'"à ce jour, nous avons notifié des utilisateurs dans plus de 150 pays au total."

La déclaration d'Apple fait suite à l'annonce de Google du 3 décembre , selon laquelle l'entreprise avertissait tous les utilisateurs connus visés par le logiciel espion Intellexa, qui couvrait "plusieurs centaines de comptes dans divers pays, notamment le Pakistan, le Kazakhstan, l'Angola, l'Égypte, l'Ouzbékistan, l'Arabie saoudite et le Tadjikistan".

Google a indiqué dans son communiqué qu'Intellexa, une société de cyberespionnage sanctionnée par le gouvernement américain , "échappait aux restrictions et prospérait."

Les cadres liés à Intellexa n'ont pas immédiatement répondu aux messages.

Les précédentes vagues d'alertes ont fait la une des journaux et suscité des enquêtes de la part d'organismes gouvernementaux, notamment l'Union européenne, dont les hauts fonctionnaires ont déjà été ciblés par des logiciels espions .

Les notifications de menace imposent des coûts aux cyberespions en alertant les victimes, a déclaré John Scott-Railton, chercheur au sein du groupe canadien de surveillance numérique Citizen Lab. Il a ajouté qu'elles étaient "souvent la première étape d'une série d'enquêtes et de découvertes qui peuvent conduire à une véritable responsabilisation en ce qui concerne les abus de logiciels espions."

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

