APPLE ENQUÊTE SUR DES DÉGRADATIONS COMMISES DANS UNE USINE EN INDE par Sankalp Phartiyal et Chandini Monnappa NEW DELHI/BANGALORE (Reuters) - Apple va enquêter sur un potentiel bafouement par son sous-traitant taïwanais Wistron Corp des directives relatives aux fournisseurs après la mise à sac d'une de ses usines d'iPhone près de Bangalore en Inde. Des ouvriers non-identifiés de l'usine de Wistron ont saccagé le site durant le week-end, réclamant le paiement de salaires non versés et de meilleurs horaires, selon les représentants des syndicats. Des vidéos prises par certains employés à l'intérieur de l'usine montrent des hommes brisant des caméras de surveillance, des fenêtres ainsi que du matériel à l'aide de bâtons. La police a arrêté 149 personnes suite à l'incident, a indiqué un officier de police, tandis qu'Apple a déclaré avoir envoyé du personnel supplémentaire et des auditeurs sur place. La firme taïwanaise a dit être "profondément choqué" par cette violence, qui selon eux provient de "personnes inconnues [...] avec des intentions peu claires". Apple et Wistron ont affirmé être en contact étroit avec les autorités locales et offrir leur pleine coopération dans l'enquête. Wistron est l'un des premiers fournisseurs internationaux de la firme à la pomme. En Inde, il produit des iPhone 7 ainsi que des iPhone SE de deuxième génération. (Ben Blanchard, version française Olivier Cherfan, édité par Blandine Hénault)

