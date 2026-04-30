Apple dépasse les attentes grâce au Mac, freiné par l'iPhone
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 22:45
Apple a publié des résultats supérieurs aux attentes pour le trimestre clos fin mars, avec un chiffre d'affaires de 111,18 milliards de dollars et un bénéfice par action de 2,01 dollars, contre des prévisions respectives de 109,66 milliards et 1,95 dollar. La performance a été portée par les ventes de Mac, qui ont atteint 8,4 milliards de dollars, soutenues notamment par le lancement du MacBook Neo. Les services ont également contribué à la croissance, générant 30,98 milliards de dollars, tandis que les ventes d'iPad et de produits portables se sont élevées respectivement à 6,91 milliards et 7,9 milliards.
En revanche, les ventes d'iPhone se sont établies à 56,99 milliards de dollars, légèrement en dessous des attentes, malgré une demande jugée très forte. Le directeur général Tim Cook a évoqué des contraintes d'approvisionnement en puces avancées, liées à leur proximité technologique avec celles utilisées dans l'intelligence artificielle, limitant les capacités de production. Cette situation intervient alors que la nouvelle gamme iPhone 17, développée sous l'impulsion de John Ternus, vise à renforcer l'attractivité des modèles haut de gamme tout en maintenant des prix stables.
La marge brute a atteint 49,27%, au-dessus des attentes, reflétant la capacité du groupe à absorber la hausse des coûts. En Chine, les ventes ont dépassé les prévisions pour atteindre 20,5 milliards de dollars. Apple a par ailleurs annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 100 milliards de dollars, confirmant sa politique de retour aux actionnaires dans un contexte de performance globale solide.
Suite à ces résultats, le titre Apple recule de 1% durant les échanges prolongés
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