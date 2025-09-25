 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 719,71
+0,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Apple demande aux régulateurs de l'UE d'examiner de plus près les règles en matière de technologie
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 05:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O a demandé aux régulateurs de l'Union européenne d'examiner de plus près la manière dont la loi sur les marchés numériques affecte les citoyens de l'UE qui utilisent les produits Apple, a déclaré la société mercredi.

Apple

Valeurs associées

APPLE
252,3100 USD NASDAQ -0,83%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président palestinien Mahmoud Abbas s'exprime par vidéo lors d'un sommet au siège des Nations unies, à New York, le 22 septembre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Privé de visa par les Américains, Mahmoud Abbas attendu en vidéo à l'ONU
    information fournie par AFP 25.09.2025 05:15 

    Après une nouvelle vague de reconnaissance de l'Etat de Palestine, le président palestinien Mahmoud Abbas s'exprimera jeudi devant l'ONU par vidéo, empêché de se rendre à New York par l'administration Trump. Les Etats-Unis ont refusé d'accorder des visas à quelque ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 24/09/2025
    Top 5 IA du 24/09/2025
    information fournie par Libertify 25.09.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Alibaba, Emeis , Renault , Sanofi , TotalEnergies . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • La première alliance syndicale agricole FNSEA-Jeunes Agriculteurs appelle ses troupes à se mobiliser jeudi et vendredi, contre les importations "aberrantes" qui minent selon elle l'agriculture française ( AFP / LOIC VENANCE )
    Mobilisation agricole jeudi et vendredi contre des importations "aberrantes"
    information fournie par AFP 25.09.2025 04:16 

    Actions de sensibilisation en supermarchés, convois de tracteurs, rassemblements... La première alliance syndicale agricole FNSEA-Jeunes Agriculteurs appelle ses troupes à se mobiliser jeudi et vendredi, contre les importations "aberrantes" qui minent selon elle ... Lire la suite

  • L'Insee doit dire jeudi si la dette française a encore gonflé au deuxième trimestre ( AFP / Ludovic Marin )
    Les chiffres de la dette attendus jeudi en pleine quête d'un budget
    information fournie par AFP 25.09.2025 04:09 

    L'Insee doit dire jeudi si la dette française a encore gonflé au deuxième trimestre, alors que le Premier ministre tente toujours de trouver la martingale pour boucler un budget 2026 capable d'éviter une censure parlementaire tout en redressant les finances publiques. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank