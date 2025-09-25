Apple demande aux régulateurs de l'UE d'examiner de plus près les règles en matière de technologie

Apple AAPL.O a demandé aux régulateurs de l'Union européenne d'examiner de plus près la manière dont la loi sur les marchés numériques affecte les citoyens de l'UE qui utilisent les produits Apple, a déclaré la société mercredi.