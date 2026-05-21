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Apple demande à la Cour suprême des États-Unis de réexaminer la décision de condamnation pour outrage dans le litige avec Epic Games
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 23:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Scarcella

Apple AAPL.O a demandé jeudi à la Cour suprême des États-Unis de réexaminer une décision d'une juridiction inférieure qui avait déclaré le fabricant de l'iPhone coupable d'outrage civil pour les frais qu'il facturait sur certains achats externes effectués par les clients de son App Store.

Cette requête auprès de la Cour suprême marque une escalade dans la bataille juridique qui oppose depuis des années Apple au développeur du jeu vidéo « Fortnite », Epic Games, qui a poursuivi Apple en justice en 2020 afin d'assouplir le contrôle exercé par la société sur les transactions effectuées dans les applications utilisant son système d'exploitation iOS, ainsi que ses restrictions concernant la manière dont les applications sont distribuées aux consommateurs.

Un juge a en grande partie rejeté la plainte d'Epic, mais a rendu en 2021 une injonction obligeant Apple à autoriser les développeurs à inclure dans leurs applications des liens redirigeant les utilisateurs vers des moyens de paiement autres que ceux d'Apple .

Apple a autorisé ces liens mais a adopté de nouvelles restrictions, notamment une commission de 27% à la charge des développeurs pour les achats effectués sur des systèmes de paiement hors de l'App Store dans les sept jours suivant le clic sur un lien.

Epic a fait valoir que cette nouvelle commission de 27% bafouait l'injonction antérieure. En 2025, le juge a déclaré Apple coupable d'outrage civil pour avoir enfreint l'injonction.

Jeudi, Apple a exhorté les juges à se pencher sur deux questions juridiques. La société a déclaré que l'injonction ne devrait pas s'appliquer à des millions de développeurs, puisque Epic est le seul plaignant et que l'affaire n'est pas un recours collectif. Apple soutient également qu'elle ne peut être condamnée pour outrage au tribunal pour avoir prétendument violé « l'esprit » d'une injonction qui n'interdisait pas explicitement le comportement en question.

Apple a nié toute faute. Epic Games n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

En décembre, la Cour d'appel du 9e circuit des États-Unis a confirmé la décision de condamnation pour outrage, mais a déclaré qu'Apple pourrait présenter de nouveaux arguments devant le tribunal de première instance concernant la commission qu'elle devrait être autorisée à prélever sur les biens numériques achetés dans des applications distribuées via l'App Store mais payés à l'aide de systèmes de paiement tiers.

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