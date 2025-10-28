Apple cherche à mettre fin au procès sur les secrets commerciaux d'Apple Pay

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Apple AAPL.O a demandé à un juge fédéral de rejeter une plainte pour racket déposée par une société qui accuse le fabricant de l'iPhone d'avoir volé sa technologie pour créer le lucratif portefeuille mobile Apple Pay. Dans un document déposé lundi soir au tribunal fédéral d'Atlanta, Apple a déclaré que si l'affaire n'était pas rejetée, elle devrait être transférée à un juge du Texas qui a récemment rejeté l'affaire de brevet connexe de Fintiv.

Les avocats de Fintiv n'ont pas répondu immédiatement mardi aux demandes de commentaires.

Fintiv, basée à Austin, au Texas, a accusé Apple d'avoir détourné la technologie pour Apple Pay qu'elle avait cherché à obtenir sous licence de CorFire, une société de Géorgie que Fintiv a achetée en 2014.

Apple Pay est utilisé dans des centaines de millions d'iPhones, d'iPads, d'Apple Watches et de MacBooks.

Fintiv a déclaré que le racket découlait de l'utilisation d'Apple Pay par Apple pour générer des frais pour les émetteurs de cartes de crédit tels que Bank of America, Capital One, Citigroup, JPMorgan Chase et Wells Fargo, et les réseaux de paiement American Express, Mastercard et Visa.

En demandant un rejet, Apple a déclaré que Fintiv avait attendu trop longtemps pour poursuivre la plupart de ses plaintes fédérales et étatiques, connaissant les faits sous-jacents depuis 2014, et n'a pas réussi à démontrer un modèle de racket.

"Le tribunal devrait rejeter la tentative de Fintiv de relancer son affaire de brevet ratée dans un nouveau district sans aucun lien avec les faits", a déclaré Apple. En l'absence de rejet, Apple a déclaré que l'affaire devrait être renvoyée devant le juge du district américain Alan Albright à Waco, au Texas, pour plus d'efficacité, parce qu'il a passé près de sept ans à superviser le litige sous-jacent et qu'il connaît bien les faits et la loi.

Fintiv fait appel du rejet par Albright, le 4 août, de son affaire de brevet. Albright a déjà supervisé près de 25 % de toutes les affaires de brevets aux États-Unis, étant considéré comme un juge privilégié par de nombreux plaignants poursuivant de grandes entreprises technologiques telles qu'Apple.

Cette concentration a pris fin en 2022, lorsque les nouvelles affaires de brevets ont été confiées de manière aléatoire à tous les juges de son district.

L'affaire est Fintiv Inc v Apple Inc, U.S. District Court, Northern District of Georgia, No. 25-04413.