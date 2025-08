Apple: BPA et revenus records pour un 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 07:25









(Zonebourse.com) - Apple a dévoilé jeudi soir, au titre de son troisième trimestre 2024-25 (clos le 28 juin), un BPA en croissance de 12% à 1,57 dollar, un plus haut pour cette période de l'année et un niveau dépassant sensiblement le consensus.



Ses revenus ont augmenté de 10% à un record pour ce trimestre de 94 milliards, 'avec une croissance à deux chiffres pour l'iPhone, le Mac et les services, ainsi qu'une progression dans le monde entier, dans toutes les zones géographiques'.



'À la WWDC25, nous étions ravis de présenter un nouveau design logiciel magnifique qui s'étend à toutes nos plateformes, et nous avons dévoilé encore plus de fonctionnalités d'Apple Intelligence', met en avant son CEO Tim Cook.



'Notre base installée d'appareils actifs a aussi atteint un nouveau record historique dans toutes les catégories de produits et zones géographiques, grâce à une satisfaction et une fidélité très élevées de nos clients', ajoute le CFO Kevan Parekh.





