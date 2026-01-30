Apple avertit que les coûts de la mémoire commencent à se faire sentir alors que Samsung et SK Hynix donnent la priorité aux puces d'IA

Apple confronté à la pression de la rentabilité due à la hausse des prix des puces de mémoire

Samsung et SK Hynix mettent en garde contre des perturbations de la chaîne d'approvisionnement

Les ventes mondiales de smartphones et de PC devraient diminuer en raison de la pénurie de puces

(Ajout de précisions d'Apple dans les paragraphes 1 à 3) par Heekyong Yang et Hyunjoo Jin

Apple AAPL.O a déclaré que la hausse des prix des puces de mémoire avait commencé à peser sur la rentabilité au cours du trimestre actuel, faisant écho aux avertissements des fabricants de puces sud-coréens qui détournent leur production vers des puces de mémoire à plus forte marge qui prennent en charge les charges de travail de l'IA.

"Nous continuons à voir les prix du marché de la mémoire augmenter de manière significative", a déclaré Tim Cook, directeur général d'Apple jeudi, lorsqu'il a été interrogé lors d'une conférence téléphonique sur les résultats sur la manière dont cette situation se traduisait dans les plans de production de l'entreprise pour l'année.

S'il a déclaré que l'impact de la pénurie de mémoire avait été "minime" au cours du trimestre des fêtes de fin d'année, clos le 31 décembre, qui est généralement le plus fort en termes de ventes, il s'attendait à ce que l'impact soit plus important au cours du trimestre actuel.

Apple aura probablement besoin de plus en plus de puces de mémoire car la demande pour son dernier iPhone 17 a explosé, en particulier en Chine et en Inde. Tim Cook a qualifié de "stupéfiante" la demande pour l'appareil au cours du trimestre de décembre, mais il a refusé de répondre à la question d'un analyste qui souhaitait savoir si Apple pourrait augmenter le prix de ses produits en raison de la pénurie de puces de mémoire.

Ces commentaires font suite aux avertissements de Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS , qui contrôlent à eux deux les deux tiers du marché des puces DRAM et comptent parmi leurs clients des entreprises comme Apple, selon lesquels les fabricants d'ordinateurs et de smartphones allaient faire les frais d'une pénurie de plus en plus grave de puces DRAM utilisées dans leurs produits. Les conséquences comprennent une pression croissante sur les marges et des perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement.

La course à la construction d'infrastructures d'IA a incité les fabricants de puces à réorienter leur capacité de production vers la mémoire à grande largeur de bande (HBM) pour les serveurs d'IA, ce qui a restreint l'offre de puces DRAM conventionnelles.

Le fait que les fabricants de puces, meurtris par l'expansion agressive de leurs capacités après 2017, soient devenus plus prudents quant à l'ajout de nouvelles lignes de production, a contribué à la pénurie actuelle de l'offre.

Samsung a déclaré qu'une telle expansion resterait limitée en 2026 et 2027.

Comme la pénurie devrait persister, certains fabricants ont déjà commencé à adapter leurs produits pour faire face à la pénurie et à la flambée des prix.

"En raison de la récente flambée des prix des puces de mémoire, les clients des ordinateurs et des mobiles ajustent leurs volumes d'achat", a déclaré SK Hynix lors de sa conférence téléphonique sur les résultats jeudi.

"Certains clients adoptent une approche plus conservatrice des plans d'expédition ou envisagent d'ajuster les spécifications des puces de mémoire dans leurs gammes de produits sensibles au prix."

Les cabinets d'études IDC et Counterpoint s'attendent désormais tous deux à ce que les ventes mondiales de smartphones diminuent d'au moins 2 % cette année, contrairement aux prévisions antérieures qui tablaient sur une croissance. Le marché des PC devrait diminuer d'au moins 4,9 % en 2026, selon les estimations d'IDC, après une croissance de 8,1 % l'année dernière.

PRIORITÉ À LA DEMANDE D'IA Samsung, le deuxième fabricant mondial de smartphones, se prépare également à l'impact de la pénurie de puces, le bénéfice de son activité mobile ayant chuté de 10 % au quatrième trimestre.

Cho Seong, un responsable de l'activité mobile de Samsung, a mis en garde jeudi contre une "année difficile" en 2026, s'attendant à une stagnation des livraisons mondiales de smartphones et à des risques d'ajustement à la baisse en raison des prix des puces de mémoire.

"Les clients des PC et des mobiles ont des difficultés à s'approvisionner en mémoire, car ils sont directement et indirectement affectés par les contraintes d'approvisionnement et la forte demande de produits liés aux serveurs", a déclaré Park Joon Deok, responsable du marketing DRAM chez SK Hynix, aux analystes lors de sa conférence téléphonique sur les résultats.

Samsung a donné la priorité à la fourniture de serveurs au quatrième trimestre et prévoit de continuer à augmenter la part des produits liés à l'IA, ce qui pourrait entraîner des contraintes supplémentaires dans la production de puces de mémoire conventionnelles.

L'offensive de Samsung dans le domaine des puces de mémoire pour l'IA intervient alors que le géant de la technologie cherche à réduire son écart de parts de marché avec SK Hynix dans ce segment lucratif.

SK Hynix, l'un des principaux fournisseurs de puces pour Nvidia NVDA.O , a dominé le marché des puces HBM l'année dernière avec une part de 61 %, suivi par Samsung à 19 % et Micron MU.O à 20 %, selon Macquarie Equity Research.

Les puces HBM sont utilisées pour construire des puces d'IA.