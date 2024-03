Apple amende plus de 1,8 milliard d'euros de Bruxelles dans la musique en ligne

(AOF) - La Commission européenne a infligé à Apple une amende de plus de 1,8 milliard d'euros pour abus de position dominante sur le marché de la distribution d'applications de diffusion de musique en continu. Bruxelles a notamment constaté que le groupe américain imposait aux développeurs d'applications des restrictions les empêchant d'informer les utilisateurs d'iOS que d'autres services d'abonnement musical moins chers étaient disponibles en dehors de l'application.

Le suédois Spotify avait déposé une plainte en 2019 contre l'américain Apple auprès de la Commission européenne pour abus de position dominante sur le marché de la musique en ligne.

Selon la Commission, il se peut que le comportement d'Apple, qui a duré près de dix ans, ait conduit de nombreux utilisateurs d'iOS à payer des prix nettement plus élevés pour les abonnements de diffusion de musique en continu en raison de la commission élevée imposée par Apple aux développeurs et répercutée sur les consommateurs sous la forme de prix d'abonnement plus élevés pour le même service sur l'App Store d'Apple.

Apple a déclaré qu'elle comptait faire appel de cette décision, qui a été prise "malgré l'incapacité de la Commission à trouver des preuves crédibles d'un préjudice pour le consommateur".