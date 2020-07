Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple affiche une forme éclatante malgré le coronavirus Reuters • 30/07/2020 à 23:09









SAN FRANCISCO, 30 juillet (Reuters) - Apple AAPL.O , qui publiait jeudi ses résultats trimestriels, a affiché une forme éclatante, progressant dans tous ses secteurs d'activité et sur tous ses marchés géographiques, profitant des mesures de confinement imposées à travers le monde. Avec 59,7 milliards de dollars de revenus sur le deuxième trimestre et un bénéfice par action de $2,58, Apple progresse de 11% par rapport à l'année dernière. Les analystes s'attendaient à des revenus de 52,25 milliards et un bénéfice par action de 2,04 dollars, selon les données IBES de Refinitiv. Les ventes d'iPhone ont rapporté 26,42 milliards, soit quatre milliards de plus que les prévisions des analystes. Même des équipements passés au second plan, comme les iPad ou les ordinateurs Mac, ont connu un regain d'intérêt. Apple se développe aussi dans son secteur des services numériques (iCloud et Apple Music), avec une progression de près de 15% à 13,16 milliards contre 11,46 milliards il y a un an. A l'instar des autres géants des nouvelles technologies comme Amazon.com AMZN.O et Facebook FB.O qui publiaient aussi leurs résultats ce jeudi, Apple a battu les prévisions des analystes. Dans une interview accordée à Reuters, le patron d'Apple, Tim Cook, note que le mois d'avril, en pleine période de confinement, a été marqué par des perturbations mais les ventes, ajoute-t-il, sont reparties à la hausse en mai et en juin avec le lancement "solide" en avril de l'iPhone SE, un smartphone vendu à moins de 400 dollars. Apple, poursuit Tim Cook, a aussi profité des plans de soutien des économies mis en place par les pouvoirs publics. "Et je ne parle pas seulement des Etats-Unis." (Stephen Nellis avec Yi-Mou Lee à Taïpeh version française Henri-Pierre André)

