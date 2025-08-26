Apple a discuté en interne de l'achat de Mistral et de Perplexity, rapporte The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Apple AAPL.O a mené des discussions en interne sur l'acquisition de la startup française d'intelligence artificielle Mistral ainsi que de Perplexity, a rapporté mardi The Information, citant des personnes familières avec le sujet.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ces informations.
