Apollomics s'effondre en raison de la pénurie de liquidités qui entraîne des licenciements et l'arrêt des essais

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** Les actions d'Apollomics APLM.O chutent de 16,5 % à 5,20 $ avant bourse

** La société de biotechnologie a mis fin à l'ensemble de son personnel américain, y compris son directeur général et sa directrice financière, en raison de contraintes de trésorerie, a-t-elle déclaré dans un document déposé auprès de la SEC

** La société prévoit également d'arrêter toutes les activités liées à son essai sur le cancer du poumon

** L'année dernière, la société a déclaré que son traitement contre le cancer du sang combiné à la chimiothérapie n'avait pas montré de bénéfice de survie par rapport à la chimiothérapie seule dans un essai de stade avancé

** Apollomics a convoqué une assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 4 septembre pour voter sur la liquidation de la société

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 36 % depuis le début de l'année