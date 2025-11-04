 Aller au contenu principal
Apollo retire son offre de rachat de la chaîne de pizzas Papa John's à 64 dollars par action, selon des sources
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 19:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Abigail Summerville et Svea Herbst-Bayliss

4 novembre - Apollo Global APO.N a retiré son offre de rachat de la chaîne de pizzerias Papa John's PZZA.O à 64 dollars par action, selon deux personnes au fait du dossier, alors que Wall Street attend de voir ce qui devrait être un rapport de résultats difficile jeudi.

La société de capital-investissement a retiré son offre il y a environ une semaine, alors que les consommateurs resserrent leurs dépenses et que le secteur de la restauration rapide commence à connaître des difficultés, ont déclaré ces personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées parce que les négociations sont privées.

Apollo et Papa John's n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Apollo et Irth Capital Management ont soumis une offre conjointe pour la société à un peu plus de 60 dollars par action au début de l'année avant qu'Apollo ne soumette une offre en solo au début du mois d'octobre, Reuters l'a précédemment rapporté.

Papa John's prévoit de publier ses résultats du troisième trimestre jeudi. Les analystes de Wall Street ont revu leurs estimations de bénéfices par action à la baisse de 1,77% au cours des 30 derniers jours, selon les données compilées par Zacks.

Zacks prévoit que la chaîne de pizzerias affichera un bénéfice de 40 cents par action, soit une baisse de 7 % d'une année sur l'autre, et des revenus de 525,88 millions de dollars, en hausse de 3,8 % par rapport au trimestre précédent.

Au deuxième trimestre, qui s'est terminé le 29 juin, les ventes de la société ont augmenté de 4 % en glissement annuel pour atteindre 529,2 millions de dollars, tandis que ses bénéfices ont chuté de près de 23 % pour atteindre 9,7 millions de dollars.

Peter Saleh et Ben Parente, de la société de courtage BTIG, ont déclaré qu'ils étaient sceptiques quant au plan de redressement annoncé par la société au début du mois d'août et qu'ils étaient "toujours consternés par les lacunes opérationnelles de base, les taux élevés de fermeture d'unités, la restructuration internationale sans fin et les résultats lamentables", selon une note de recherche publiée à l'époque.

Fondé en 1984, Papa John's a son siège social à Atlanta (Géorgie) et à Louisville (Kentucky). Il compte près de 6 000 restaurants dans une cinquantaine de pays et territoires.

