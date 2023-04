- Apollo réunira ses équipes aujourd’hui réparties entre le 10 Portman Square et le 25 St George Street dans un nouveau lieu, situé au 1 Soho Place qui se déploie sur 8.100 m2. L’asset manager new yorkais occupera quatre étages de l’immeuble, propriété de Derwent London. Apollo a contracté un bail de 15 ans qui comprend des révisions de loyer tous les cinq ans.L’actif tente de suivre les nouvelles tendances du bureau pour intégrer une offre servicielle qui, outre un espace client dédié, comprend un café-bar ou encore un centre de remise en forme. Cet immeuble constitue une signature pour Apollo et « servira de plaque tournante régionale élargie pour l'équipe européenne », indique la maison de gestion dans un communiqué. En 10 ans, sa présence en Europe s’est étendue à près de 400 personnes et ses équipes européennes gèrent près d’un quart des 548 milliards de dollars sous gestion. Outre le Royaume-Uni, Apollo est présent en France, au Luxembourg, en Italie, en Espagne, en Suisse, en Allemagne et aux Pays-Bas.

Valérie Riochet