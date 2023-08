Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apollo: l'UE valide l'acquisition d'Arconic Corporation information fournie par Cercle Finance • 14/08/2023 à 12:31









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé l'acquisition du contrôle exclusif d'Arconic Corporation par Arsenal AIC Parent ('Arsenal Parent').



Arconic produit des produits laminés plats en aluminium, des extrusions, ainsi que des systèmes de construction et de construction utilisés dans l'aérospatiale, l'automobile, le transport commercial, le brasage et les industries industrielles.



Arsenal Parent est un véhicule d'investissement contrôlé indirectement par Apollo Management, une filiale d'Apollo Global Management.



Cette dernière est active dans la fabrication et la fourniture de produits semi-finis et d'extrusions d'aluminium par l'intermédiaire de sa filiale Altermira.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, compte tenu de l'absence de chevauchements et de liens verticaux entre les activités des entreprises dans l'Espace économique européen.





