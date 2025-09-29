 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 886,05
+0,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Apollo: l'UE a approuvé deux acquisitions en Allemagne
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 12:40

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de Kelvion Thermal Solutions et Mangrove GermanCo (Kelvion) en Allemagne par Apollo Capital Management aux États-Unis.

L'opération concerne principalement le marché des solutions d'échange thermique et de refroidissement.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que les entreprises ne sont pas présentes sur des marchés identiques ou verticalement liés.

L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
137,680 USD NYSE +1,12%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La présidente moldave Maia Sandu quitte un bureau de vote à Chisinau, le 28 septembre 2025 ( AFP / Daniel MIHAILESCU )
    Moldavie: La victoire du parti pro-européen, un "mandat fort" pour son adhésion à l'UE
    information fournie par AFP 29.09.2025 13:57 

    La victoire du parti pro-européen PAS aux législatives de dimanche en Moldavie en dépit de la pression de la Russie constitue "un mandat fort pour le processus d'adhésion" du pays à l'UE, a déclaré lundi la présidente Maia Sandu. "Nous avons montré au monde entier ... Lire la suite

  • L'enseigne Wall Street est photographiée à la Bourse de New York, à Manhattan, New York City
    Wall Street vue dans le vert malgré le risque de "shutdown" aux USA, l'Europe en hausse prudente
    information fournie par Reuters 29.09.2025 13:48 

    par Diana Mandia Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes progressent lundi à mi-séance, même si une certaine prudence reste de mise alors qu'une éventuelle fermeture partielle des administrations fédérales américaines risque de retarder la ... Lire la suite

  • Des lingots d'or dans le magasin Ginza Tanaka à Tokyo
    L'or dépasse la barre des 3.800 dollars l'once
    information fournie par Reuters 29.09.2025 13:41 

    Le prix de l'or a dépassé les 3.800 dollars l'once pour la première fois lundi, un record porté par les espoirs d'une réduction des taux de la Réserve fédérale américaine qui ont affaibli le dollar, tandis que les inquiétudes concernant une possible fermeture partielle ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump reçoit lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour la quatrième fois depuis le début de l'année ( AFP / SAUL LOEB )
    Trump veut arracher à Netanyahu un accord sur Gaza
    information fournie par AFP 29.09.2025 13:21 

    Donald Trump reçoit lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la Maison Blanche, peu après avoir promis un "accord" sur Gaza et mis son veto à une annexion de la Cisjordanie occupée. "Nous avons une réelle chance d'atteindre quelque chose de grand ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank