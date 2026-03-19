Apollo Global s'engage à investir 1 milliard de dollars dans une entreprise de commerce de détail avec la société de placement immobilier Realty Income

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'investissement en immobilier commercial Realty Income O.N a déclaré jeudi que le gestionnaire d'actifs Apollo Global Management APO.N et ses affiliés ont l'intention de fournir un investissement de 1 milliard de dollars pour acquérir une participation de 49% dans une nouvelle coentreprise qui devrait détenir un portefeuille diversifié de propriétés commerciales à locataire unique faisant l'objet de baux nets à long terme.