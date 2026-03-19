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Apollo Global s'engage à investir 1 milliard de dollars dans une coentreprise de commerce de détail avec Realty Income
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 22:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur la transaction et le contexte)

Realty Income O.N a déclaré jeudi qu'il recevra 1 milliard de dollars du gestionnaire d'actifs Apollo Global Management APO.N et de ses filiales pour une participation de 49 % dans une nouvelle coentreprise qui devrait détenir un portefeuille d'immeubles commerciaux à locataire unique avec des baux nets à long terme.

Ce type d'immeubles commerciaux est appréciédes investisseurs en raison de leurs revenus réguliers et de leur résistance, car les locataires couvrent généralement les frais de propriété et vendent souvent des biens ou des services de première nécessité.

L'opération entre Realty Income et Apollo, qui devrait être finalisée le 31 mars, porte sur environ 500 biens immobiliers répartis dans divers secteurs de la vente au détail, notamment les magasins à un dollar, les restaurants à service rapide, les pharmacies, les épiceries et les centres de santé et de remise en forme.

La société d'investissement en immobilier commercial a déclaré qu'elle gérera les biens et conservera l'option de racheter la participation d'Apollo entre la 7e et la 15e année, le prix étant fixé de manière à plafonner le rendement annuel du gestionnaire d'actifs à 6,875 %.

Goldman Sachs a été le conseiller financier de Realty Income, et Wells Fargo celui d'Apollo.

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
111,370 USD NYSE +0,13%
REALTY INCOME REIT
62,640 USD NYSE -0,63%
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