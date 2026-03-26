Apollo et BlackRock nient avoir fait pression sur le cabinet d'avocats Kirkland dans le cadre du procès Optimum

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Scarcella

Apollo Capital Management, BlackRock Financial Management et six autres grands gestionnaires d'actifs ont nié avoir fait pression sur le cabinet d'avocats Kirkland & Ellis pour qu'il abandonne Optimum Communications en tant que client, en représailles à un procès qui les accusait de s'être entendus pour empêcher Optimum de refinancer des milliards de dollars de dettes. Dans un document déposé au tribunal mercredi au tribunal fédéral de Manhattan, Apollo et les autres gestionnaires d'actifs ont rejeté les allégations d'Optimum selon lesquelles ils auraient interféré dans la relation de la société avec Kirkland, l'un des cabinets d'avocats les plus importants et les plus rentables du pays.

Optimum, anciennement Altice USA, a poursuivi Apollo et d'autres gestionnaires d'actifs l'année dernière, affirmant que les sociétés avaient formé une "coopérative" qui contrôlait la quasi-totalité de ses prêts et obligations en circulation, excluant de fait la société du marché américain du financement à effet de levier. L'action en justice d'Optimum a été modifiée en février pour alléguer que les gestionnaires d'actifs ont intimidé Kirkland pour qu'il abandonne Optimum à cause de son action en justice. L'action en justice modifiée indique qu'Apollo et les autres gestionnaires d'actifs ont tiré parti de leurs relations d'affaires substantielles avec Kirkland pour faire pression sur ce dernier afin qu'il se retire en tant que conseiller d'Optimum en matière de transactions en janvier.

La nouvelle plainte des gestionnaires d'actifs s'inscrit dans le cadre de leurs efforts pour rejeter l'action en justice d'Optimum, qu'ils considèrent comme une tentative abusive "d'utiliser les lois sur la concurrence" pour obtenir des concessions sur une dette d'environ 23 milliards de dollars.

Les défendeurs ont déclaré que la plainte d'Optimum "manque de base factuelle pour impliquer chaque défendeur dans la démission de Kirkland." Les sociétés ont également déclaré qu'Optimum n'avait pas démontré comment chaque défendeur aurait interféré dans la relation Kirkland-Optimum.

Apollo et BlackRock n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Kirkland, qui n'est pas défendeur dans le procès, n'a pas non plus répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Dans un communiqué, Optimum a déclaré qu'elle "reste confiante dans le bien-fondé de ses revendications et qu'elle y répondra par le biais de la procédure judiciaire."

La relation entre Kirkland et Optimum n'a aucune incidence sur les plaintes en matière de concurrence, ont déclaré les gestionnaires d'actifs dans leur demande de rejet de l'affaire.

"Kirkland est un cabinet d'avocats sophistiqué qui dispose de la capacité nécessaire pour exercer son propre jugement professionnel sur la manière de gérer ses responsabilités envers les clients qui deviennent des parties adverses réelles ou potentielles", ont-ils déclaré.

L'action en justice a suscité un vif intérêt de la part du secteur. Cinq grands groupes professionnels du secteur financier, dont la Securities Industry and Financial Markets Association, ont déposé mercredi un mémoire en justice soutenant les efforts des gestionnaires de patrimoine pour rejeter l'action en justice d'Optimum.

Ils ont prévenu dans leur mémoire que le fait de mettre en doute les accords de coopération introduirait de l'incertitude dans la négociation de nouveaux accords de crédit, ce qui entraînerait une augmentation des frais juridiques, un allongement des délais de négociation, des coûts de transaction supplémentaires et des accords retardés ou complètement bloqués.

L'affaire est Optimum Communications et al v. Apollo Capital Management et al, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 1:25-cv-09785-JAV.

Pour les plaignants: Joshua Branson et David Schwarz de Kellogg, Hansen, Todd, Figel & Frederick

Pour les défendeurs: Robert Giuffra Jr, Renata Hesse et Kyle Mach de Sullivan & Cromwell