Apollo dépasse les attentes en matière de bénéfices grâce à l'augmentation des prêts et à la hausse des actifs, qui atteignent 938 milliards de dollars

Apollo Global Management APO.N a annoncé lundi une hausse de 13 % de son bénéfice au quatrième trimestre, dépassant les attentes de Wall Street, grâce à une forte production de dette et à l'afflux d'argent frais de la part des clients.

La croissance a été stimulée par l'origination d'un montant record de 97 milliards de dollars en nouveaux prêts et autres investissements au cours du trimestre, a déclaré Apollo dans un communiqué. Ses actions ont augmenté de plus de 4 % dans les transactions de pré-marché.

les analystes de Piper Sandler ont déclaré dans une note: "Apollo a réalisé un excellent trimestre".

Apollo a vu le jour en 1990 en se concentrant sur le capital-investissement avant de se lancer dans le crédit aux entreprises. Il est devenu un banque majeur et a développé une importante activité d'assurance, prenant le contrôle de la société de services de retraite Athene en 2021.

Le groupe a engrangé 42 milliards de dollars au cours du trimestre, portant le total des actifs sous gestion à 938 milliards de dollars. Le directeur général Marc Rowan s'est fixé pour objectif de gérer 1 000 milliards de dollars d'ici 2026 et 1 500 milliards de dollars d'ici 2029.

Les revenus liés à la gestion d'actifs et à l'organisation de transactions de dettes et d'actions ont atteint 690 millions de dollars, soit une hausse de 25 % par rapport à l'année précédente.

M. Rowan a déclaré que la société se concentrait sur "le financement de la renaissance industrielle, l'avancement des solutions de retraite" et "la possibilité pour les nouveaux acheteurs d'accéder aux marchés privés à grande échelle"

Le gestionnaire d'actifs alternatifs basé à New York a enregistré un bénéfice net ajusté de 1,54 milliard de dollars pour les trois derniers mois de l'année. Cela s'est traduit par 2,47 dollars par action, alors que les analystes estimaient en moyenne 2,05 dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'unité de solutions de capital d'Apollo, qui propose des crédits sous différentes formes, y compris des prêts directs et des financements adossés à des actifs, a généré 226 millions de dollars de frais au cours du trimestre.

Son fonds de valeur hybride, qui accorde des financements se situant entre la dette et les capitaux propres, a enregistré des rendements de 3,6 %, contre 1,9 % pour son fonds phare de capital-investissement.

Les frais de gestion des actions ont bondi de 42 % d'une année sur l'autre, mais sont restés inférieurs de moitié à la valeur des frais de crédit.

La demande d'investissements de la part des particuliers fortunés est devenue une source d'activité de plus en plus importante pour les gestionnaires d'actifs.

Apollo a fait état d'un afflux trimestriel de 4 milliards de dollars dans ce secteur d'activité, soit un rythme plus lent que celui du trimestre précédent. Les flux se sont concentrés sur les produits semi-liquides, qui permettent aux investisseurs de recevoir des paiements périodiques, et sur les alternatives aux obligations d'État ou d'entreprise traditionnelles.

Plus tôt dans la journée de lundi, Apollo a annoncé un partenariat avec le gestionnaire de fonds britannique Schroders SDR.L pour lancer de nouveaux produits d'investissement dans les domaines du patrimoine et de la retraite.

Les marchés ont fluctué la semaine dernière en raison des craintes que les perturbations causées par l'intelligence artificielle ne compromettent les thèses d'investissement dans de grands secteurs tels que les logiciels. Les inquiétudes se sont propagées aux gestionnaires d'actifs, y compris Apollo, ce qui a incité plusieurs de ses pairs à divulguer la pondération des logiciels dans leurs portefeuilles.