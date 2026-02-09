Apollo déclare que les logiciels représentent moins de 2 % des actifs gérés

Le président d'Apollo Global Management APO.N , Jim Zelter, a déclaré lundi que le secteur des logiciels représentait moins de 2 % du total des actifs gérés par la société.

Les marchés ont été secoués ces derniers jours par la crainte que l'intelligence artificielle ne perturbe les modèles économiques de base, en particulier dans le secteur des logiciels.

L'exposition aux logiciels dans les activités de capital-investissement d'Apollo "est proche de zéro", a déclaré son directeur général Marc Rowan lors d'une conférence téléphonique.

M. Rowan a ajouté que dans l'activité d'assurance d'Apollo, Athene, "notre exposition aux logiciels est plus proche de zéro que de un". En ce qui concerne Apollo Debt Solutions, une société de gestion de dettes, M. Rowan a déclaré que l'exposition était deux fois moins importante que celle de ses grands concurrents.