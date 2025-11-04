Apollo: Bénéfice au-dessus des attentes au T3, revenus de commissions record

Le logo d'Apollo Global Management

par Isla Binnie

Apollo Global Management a dépassé les attentes de Wall Street avec une hausse de 20% de son bénéfice au troisième trimestre mardi, grâce à la gestion d'une masse d'actifs en expansion, à la croissance de l'origination de dettes et à l'augmentation des commissions de performance.

Le gestionnaire d'actifs alternatifs a affiché un bénéfice net ajusté de 1,36 milliard de dollars (1,17 milliard d'euros), soit 2,17 dollars par action. Les analystes s'attendaient en moyenne à 1,22 milliard de dollars, soit 1,91 dollar par action, selon les données LSEG.

Apollo s'est principalement concentré sur le capital-investissement lors de sa création en 1990, mais s'est ensuite diversifié pour devenir un important investisseur en crédit d'entreprise et a pris le contrôle total de la société de services de retraite Athene en 2021.

Des entrées de capitaux d'une valeur de 82 milliards de dollars au cours du trimestre ont porté le total des actifs sous gestion à 908 milliards de dollars, se rapprochant ainsi de l'objectif du président-directeur général Marc Rowan de gérer 1.000 milliards de dollars d'ici 2026 et 1.500 milliards de dollars d'ici 2029.

Environ 34 milliards de dollars de ces nouveaux capitaux proviennent de l'achat de la société immobilière Bridge Investment Group.

Les ventes aux particuliers ont représenté un peu plus de 10 milliards de dollars d'apports à Athene au troisième trimestre.

Elles ont été suivies de près par un montant de 9,7 milliards de dollars provenant d'accords de financement utilisés pour lever des capitaux auprès des U.S. Federal Home Loan Banks, des coopératives à charte gouvernementale qui fournissent des financements hypothécaires.

Athene vend des rentes à des clients particuliers ou à des fonds de pension en échange d'un flux fixe de paiements au fil du temps. Il est généralement plus difficile de retirer de l'argent d'une rente que d'un compte bancaire, ce qui signifie que les assureurs peuvent utiliser ces fonds stables et à long terme pour investir dans d'autres actifs afin de générer des rendements.

Les revenus liés à l'étalement, un indicateur clé des performances d'Athene, ont atteint 871 millions de dollars, tandis que les revenus trimestriels liés aux frais ont atteint le chiffre record de 652 millions de dollars.

Apollo et bon nombre de ses concurrents dans le domaine du capital-investissement ont dû faire face à des défis liés au modèle traditionnel consistant à acheter des entreprises et à les revendre pour réaliser un profit, alors que les taux d'intérêt augmentaient.

Apollo a déclaré mardi que l'environnement pour l'encaissement des sociétés qu'elle avait acquises restait "incertain". Apollo a signé plusieurs accords de financement, y compris un accord de capital hybride pour un accord de 2,7 milliards de dollars visant à privatiser le club Soho House.

La semaine dernière, Apollo a annoncé s'être associé à une autre société de capital privé, KKR, pour investir 7 milliards de dollars dans Keurig Dr Pepper, ce qui a apaisé les inquiétudes des investisseurs concernant l'endettement croissant du groupe de boissons.

