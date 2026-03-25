Apogee Therapeutics reprend son ascension après la vente d'actions de 350 millions de dollars

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25 mars - ** Les actions d'Apogee Therapeutics APGE.O ont augmenté de 13,3 % à 82,68 $ mercredi matin après la fixation du prix d'une offre secondaire de 350 millions de dollars ** La société basée à Waltham, Massachusetts, a annoncé mardi dernier 5 millions d'actions à 70 $, soit une décote de 4,1 % par rapport à la dernière vente ** Le mardi, les actions de l'APGE ont terminé en baisse de près de 8% après que la société ait commencé une offre de 300 millions de dollars à la suite de données encourageantes sur les médicaments contre l'eczéma ** Le lundi, l'action a bondi de 20% après que le médicament, le zumilokibart, ait montré un bénéfice durable chez les personnes souffrant de dermatite atopique modérée à sévère, dans un essai de stade intermédiaire

** APGE a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer les études précliniques, les essais cliniques, la fabrication et les activités de préparation commerciale, entre autres

** Jefferies, TD Cowen, Stifel et Guggenheim sont les teneurs de livre conjoints

** Avec le mouvement sur la session, l'action a approximativement doublé au cours de l'année dernière

** La note moyenne des 17 sociétés de courtage est "acheter"; le prix médian de 118 $ implique une hausse de 43 % par rapport aux niveaux actuels, selon les données de LSEG