Apogee Therapeutics progresse grâce à un médicament contre l'asthme qui s'avère prometteur lors d'un essai préliminaire

6 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments Apogee Therapeutics APGE.O augmentent de 1,66% à 78,35 $ en pré-marché

** La société déclare que son médicament expérimental, le zumilokibart, a donné de bons résultats lors d'un essai préliminaire pour les adultes souffrant d'asthme léger à modéré

** Le zumilokibart a réduit l'inflammation des voies respiratoires chez les adultes - APGE

** L'effet a duré jusqu'à 32 semaines après l'administration d'une dose unique; aucun effet secondaire grave n'a été signalé, selon Co

** Le zumilokibart de Co est également testé pour la dermatite atopique, une maladie chronique de la peau - APGE

** Apogee s'attend à recevoir davantage de données d'essais cette année et vise à commencer les études de phase avancée l'année prochaine

** A la dernière clôture, l'action a augmenté de ~3% au cours de l'année écoulée