Apicil AM absorbe Roche-Brune AM

(NEWSManagers.com) - Apicil Asset Management, la filiale de gestion d'actifs du groupe mutualiste Apicil, a intégralement absorbé Roche-Brune Asset Management et sa gamme de fonds depuis le 1er janvier 2020. Bruno Fine, ancien fondateur et directeur général de Roche-Brune AM, est devenu à cet occasion directeur général délégué d'Apicil AM. Par ailleurs, Camille Barbier, associé fondateur et ex-président de Salamandre AM, a quitté la boutique de gestion pour rejoindre Apicil AM en qualité de directeur des gestions, a appris NewsManagers.

En mars 2019, Roche-Brune AM s'était adossée à Apicil après avoir quitté le giron de Primonial un an et demi plus tôt. Un mouvement qui préfigurait " la mise en oeuvre d' une stratégie commune et la recherche de synergies entre les deux entités" , dont le développement en France et à l'étranger de Roche-Brune AM.