Apex rachète le dépositaire de fonds irlandais de Bank of America

(NEWSManagers.com) - Le fournisseur bermudien de services aux fonds d’investissement Apex Group a annoncé, lundi, l’acquisition de Bank of America Custodial Services (Ireland) Limited (Bacsil), dépositaire irlandais de Bank of America. La transaction sera réalisée via European Depositary Bank, filiale d’Apex.

Bacsil est le dépositaire de fonds onshore et offshore, au format Ucits ou FIA. Les services de dépositaire de fonds de Bacsil couvraient 71,4 milliards de dollars d’encours à fin 2022.

Bacsil rejoindra l’équipe d’Apex basée à Dublin. Apex a également fait les acquisitions de Darwin Depositary Services, dépositaire de fonds alternatifs néerlandais, en novembre dernier et du tierce-partie marketeur luxembourgeois Alfi Partners la semaine dernière.