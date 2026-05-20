 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

APERÇU : Nvidia en hausse alors que les investisseurs examinent les perspectives des puces d'IA
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 18:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mai - ** L'action Nvidia NVDA.O a progressé de 1,9 % à 224,07 $ mercredi, dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels après la clôture, l'accent étant mis sur les fortes prévisions de croissance et le déploiement du nouveau processeur d'IA

** Selon LSEG, les analystes s'attendent en moyenne à ce que le fabricant de puces annonce un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 79 % à 78,86 milliards de dollars et un BPA ajusté de 1,76 dollar contre 0,96 dollar il y a un an

** Au dernier trimestre, la société a dépassé les estimations et relevé ses prévisions; les investisseurs évaluent désormais la concurrence d'Advanced Micro AMD.O et de ses rivaux, notamment les hyperscalers qui conçoivent leurs propres puces

** Les analystes de BofA ont déclaré mardi dans un rapport que les investisseurs se concentreront également sur le potentiel d'un retour de capitaux plus élevé et sur le déploiement du nouveau processeur Vera Rubi. Les analystes de BofA ont également indiqué qu'une augmentation du dividende pourrait contribuer à dissiper les inquiétudes concernant le financement circulaire lié aux investissements de NVDA dans d'autres sociétés d'IA

** L'action NVDA affiche une hausse d'environ 21 % depuis le début de l'année, contre une hausse d'environ 13 % pour l'indice Nasdaq .IXIC , et se situe à environ 5 % en dessous de son plus haut historique intrajournalier de 236,54 $ atteint le 14 mai

** L'action s'échangeait récemment à 23 fois les bénéfices prévisionnels, soit une décote par rapport à sa moyenne sur cinq ans de 36 fois, selon les données de LSEG

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
443,6800 USD NASDAQ +7,16%
NASDAQ Composite
26 141,06 Pts Index Ex +1,04%
NVIDIA
224,3100 USD NASDAQ +1,68%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 117,42 +1,70%
Pétrole Brent
105,22 -5,14%
SOITEC
158 +10,37%
2CRSI
41,4 +8,49%
NANOBIOTIX
36,94 -4,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank