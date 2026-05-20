APERÇU : Nvidia en hausse alors que les investisseurs examinent les perspectives des puces d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mai - ** L'action Nvidia NVDA.O a progressé de 1,9 % à 224,07 $ mercredi, dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels après la clôture, l'accent étant mis sur les fortes prévisions de croissance et le déploiement du nouveau processeur d'IA

** Selon LSEG, les analystes s'attendent en moyenne à ce que le fabricant de puces annonce un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 79 % à 78,86 milliards de dollars et un BPA ajusté de 1,76 dollar contre 0,96 dollar il y a un an

** Au dernier trimestre, la société a dépassé les estimations et relevé ses prévisions; les investisseurs évaluent désormais la concurrence d'Advanced Micro AMD.O et de ses rivaux, notamment les hyperscalers qui conçoivent leurs propres puces

** Les analystes de BofA ont déclaré mardi dans un rapport que les investisseurs se concentreront également sur le potentiel d'un retour de capitaux plus élevé et sur le déploiement du nouveau processeur Vera Rubi. Les analystes de BofA ont également indiqué qu'une augmentation du dividende pourrait contribuer à dissiper les inquiétudes concernant le financement circulaire lié aux investissements de NVDA dans d'autres sociétés d'IA

** L'action NVDA affiche une hausse d'environ 21 % depuis le début de l'année, contre une hausse d'environ 13 % pour l'indice Nasdaq .IXIC , et se situe à environ 5 % en dessous de son plus haut historique intrajournalier de 236,54 $ atteint le 14 mai

** L'action s'échangeait récemment à 23 fois les bénéfices prévisionnels, soit une décote par rapport à sa moyenne sur cinq ans de 36 fois, selon les données de LSEG