Aperam: vers des livraisons en hausse au 4ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 09:57









(CercleFinance.com) - Aperam a annoncé mardi anticiper une hausse de ses livraisons d'acier au quatrième trimestre en comparaison du troisième après avoir constaté un moindre effet saisonnier au Brésil.



Dans un communiqué, le spécialiste de l'acier inoxydable, basé au Luxembourg, rappelle qu'il bénéficie habituellement d'un regain d'activité en Europe en fin d'année, mais que sa filiale brésilienne est de son côté affectée par un caractère saisonnier négatif au quatrième trimestre.



Cette année, l'impact de la saisonnalité au Brésil devrait s'avérer 'relativement modéré', indique le groupe dans un communiqué.



Lors de la publication de ses résultats de troisième trimestre, Aperam avait déclaré viser un résultat opérationnel (Ebitda) ajusté de quatrième trimestre supérieur à celui enregistré sur la période allant de juillet à septembre (99 millions d'euros).



A titre de comparaison, le consensus des analystes prévoit actuellement un Ebitda ajusté de 109 millions d'euros.



La société précise par ailleurs tabler sur des dépenses d'investissement de 150 millions d'euros pour 2024, dont 83% ont déjà été réalisées sur les neuf premiers mois de l'année.



Elle dit par ailleurs tabler sur une réduction de l'ordre de 550 millions d'euros de son endettement net à la fin de l'exercice.



Aperam souligne néanmoins que les volumes d'activité continuent d'évoluer à des niveaux 'déprimés' en Europe et que les pressions sur les prix de vente se sont accentuées au mois de décembre, un facteur que le groupe compte surveiller à l'entame du premier trimestre.



Suite à ces annonces, l'action Aperam cotée à la Bourse de Paris progressait de plus de 1% mardi matin dans les premiers échanges, à comparer avec une hausse de 0,4% pour l'indice CAC 40.





